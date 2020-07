Ascoltare una storia letta a voce alta ai bambini fa bene. Anzi molto bene: aumenta del 15 per cento lo sviluppo del linguaggio, migliora il livello di attenzione, la memoria e persino l’attività motoria. Lo dimostra un progetto realizzato dalla Regione Toscana in 80 sezioni difra i bambini da zero a tre anni. I dati sono stati raccolti dalla stessa Regione e analizzati da una quindicina di ricercatori dell’università di Perugia che hanno confrontato il campione a cui è stata somministrata la lettura ad alta voce a un campione che ha seguito invece i programmi tradizionali.

“I risultati parlano di una esplosione del linguaggio, l’esposizione sistematica e intensiva alla lettura facilita l’acquisizione di elementi fondamentali per le fasi di sviluppo delle abilità di emergent literacy, ovvero tutte quelle abilità preliminari rispetto allo sviluppo delle vere e proprie competenze alfabetiche” spiega Federico Batini che ha diretto la ricerca e che è docente di Pedagogia sperimentale all’ateneo di Perugia. Per 55 giorni, sono stati coinvolti, spiega l’assessore all’istruzione della Toscana Cristina Grieco, 1600 bambini oggetto di questo studio, “anche se le letture ad alta voce le abbiamo estese oltre che ai nidi, a parte delle scuole dell’infanzia e a un ristretto numero di scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado nella Valdera ed Empolese”. L’emergenza sanitaria ha accorciato i tempi e interrotto alcune letture, così i ricercatori umbri hanno lavorato essenzialmente sui nidi che avevano cominciato prima. “Nelle classi, gli insegnanti hanno iniziato le letture a voce alta per pochi minuti, tre o cinque fino a che i bambini reggevano nell’attenzione, ma col passare dei giorni sono arrivati fino a un’ora – racconta Sara Mele dirigente del settore educativo – Il nostro obiettivo è introdurre nelle scuole l’ora quotidiana di lettura ad alta voce”. E “non soltanto perché leggere fa bene, ma perché è un potente strumento per far crescere le potenzialità cognitive, per sviluppare competenze trasversali di comprensione e raggiungere il successo scolastico” riprende l’assessora Grieco.

I dati dimostrano, spiegano dalla Regione, come “la pratica della lettura ad alta voce influisca in maniera significativa sulla crescita della fascia 0-3 anni: i bambini oltre a incrementare lo sviluppo del linguaggio, aumentano il livello di attenzione e i tempi di lettura, passati da 22 a 59 minuti in cinquantacinque giorni, migliorano la memoria e sviluppano un interesse verso i libri e la lettura”.

“Anche mia nonna mi raccomandava sempre di leggere ad alta voce: io allora non ci credevo e invece col tempo mi sono accorto che quel tipo di lettura aiuta a fissare meglio i concetti – ha raccontato il governatore della Toscana Enrico Rossi nell’aprire il convegno online che ha ripercorso le tappe dell’iniziativa. “Un cittadino che legge ne vale due” ha aggiunto Rossi. L’idea della Toscana è di introdurre, “gradualmente e in maniera stabile, la lettura ad alta voce nelle scuole di ogni ordine e grado (fascia 0-16 anni), uno strumento tanto semplice e accessibile quanto potente in termini di sviluppo delle competenze cognitive, emotive e relazionali, affinché si possa favorire il successo dei percorsi scolastici e di vita dei bambini e dei ragazzi”. Insieme all’ateneo di Perugia ha collaborato al progetto il cui titolo completo è “Leggere: forte! Ad alta voce fa crescere l’intelligenza”, il Cepell (Centro per il libro e la lettura del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo) e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana.

Il metodo

Per esplorare i risultati, i ricercatori hanno somministrato i test pre-sperimentazione a tutto il campione e successivamente le sezioni dei nidi sperimentali hanno applicato il training intensivo di lettura ad alta voce, leggendo testi diversificati in base all’età e per lunghezza delle storie. A fianco del gruppo sperimentale è stato individuato un gruppo di bambini “di controllo” che ha proseguito le normali attività educative. A fine training tutto il campione è stato testato di nuovo e da lì è venuta la rielaborazione dei risultati.