Eroe, Riccardo Emanuele Tiritiello, non si sente affatto. ”Gli eroi sono stati medici e infermieri che hanno combattuto notte e giorno contro il virus. Noi siamo stati nelle retrovie e abbiamo fatto solo una piccola parte”. Ma il ragazzo, 19 anni, sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria è stato in prima fila per dare il suo contributo. Studente dell’istituto Paolo Frisi di Milano, con il padre, il nonno e un gruppo di amici, Riccardo ha cucinato gratuitamente per i medici e gli infermieri dell’ospedale Sacco di Milano e per altre strutture ospedaliere. E oggi è arrivata la nomina a cavaliere al merito della Repubblica da parte del capo dello Stato, Sergio Mattarella.

