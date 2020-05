”Fanno così perché loro sono grandi e io sono piccolo e nero”. Chi sta sulla cinquantina, anche qualche primavera sopra, ricorderà sicuramente Calimero. Era il pulcino che in un ‘carosello’ ideato per una marca di detersivi, doveva sempre fare i conti con i potenti, determinati a metterlo da parte. Nel calcio italiano, la parte di Calimero ogni tanto se la prende suo malgrado il Carpi: combina qualcosa di buono, poi arriva il ‘cattivo’ che vuole far saltare tutto. Partiamo dalla coda, da un verdetto. Vicenza, Monza e Reggina, in testa ai rispettivi gironi, promosse in serie B. Lo stabilisce l’assemblea della Lega Pro, riunita per trovare il bandolo della matassa di un campionato martirizzato dal Coronavirus. Serve una quarta promossa: in condizioni normali sarebbe decretata da un infinito play off, ma qui di normale c’è ben poco. Il play off non viene subito accantonato: si pensa di disputarlo, ma in poche battute. Incroci stabiliti dal calendario, ma ogni singola partita decisa dal lancio di una monetina: roba da amuleti e riti inconfessabili. Niente monetina per fortuna, ma la serie C non ha la forza per ricominciare. Stop al campionato, decide il merito sportivo: significa la media dei punti conquistati sul campo. La spunta il Carpi con 2,038, la Reggiana è a 2,037: un minuscolo millesimo di punto, roba da finale olimpica dei 100 metri.

A Reggio si borbotta: il Carpi ha giocato una gara in meno. Vero, doveva andare a Salò per affrontare la Feralpi, ma in quel mentre la Lombardia fu dichiarata zona rossa. Avesse giocato e perso, quel millesimo sarebbe andato a farsi friggere. A Carpi si accenna alla festa. Un accenno, meglio aspettare: serve infatti la ratifica del Consiglio Federale della Figc. L’ad e socio di maggioranza, Stefano Bonacini, rilascia il classico commento ufficiale:”Prendiamo atto con soddisfazione della decisione presa a maggioranza dall’Assemblea di Lega Pro. Premiato il merito sportivo, come suggerito dalle NOIF della Figc nonché dall’Esecutivo della UEFA” ecc. ecc. La piazza è più ardita: il millesimo è meritato, in fondo il Carpi alla Reggiana lo scorso 9 febbraio ha rifilato un 5-1 che non ammette repliche.

Ma c’è anche il terzo litigante, che stavolta però rischia di non godere. Luigi De Laurentiis, rampollo dell’Aurelio del Napoli, è presidente del Bari: dinastia importante in una piazza importante. Il Bari ha una media punti inferiore (2,0), ma DeLa si sente defraudato: ”Il Carpi ha giocato addirittura 4 gare in meno rispetto alle nostre 30. Siamo pronti a difendere i nostri diritti in tutte le sedi opportune”. Sempre il povero Carpi nel mirino. Ma allora è un vizio… C’è un precedente ‘illustre’. Febbraio di 5 anni fa, protagonista il presidente della Lazio Claudio Lotito. In una intercettazione telefonica resa nota proprio da Repubblica, se la prende, oltre che con il Frosinone, con il Carpi, colpevole di non valere un c…. nella bilancia dei diritti tv ed augurandosi per entrambe il mancato approdo in serie A.

Mentre Lotito pronuncia le ultime parole famose, il Carpi sotto la guida di Fabrizio Castori è impegnato a conquistare una storia promozione, che arriva manco a farlo apposta insieme a quella del Frosinone. La massima serie Il Carpi non la mantiene nonostante una straordinaria rimonta: gli incastri di fine stagione premiano infatti il Palermo. Il play off di B perso con il Benevento l’anno seguente sono l’ultimo acuto di un ciclo, perché nel 2019 arriva la mesta retrocessione in serie C. Ma a Carpi non si piangono addosso e ripartono. Un bel campionato fino al coronavirus, al millesimo di punto ed all’ira dei potenti. Una maratona, peraltro scritta nel Dna di una città che accoglie con il monumento al maratoneta per antonomasia, Dorando Pietri. Nativo di Correggio ma adottato da Carpi, la sua vicenda è storia: vince l’Olimpiade di Londra nel 1908, ma stravolto dalla fatica in un arrivo dai connotati tragici, viene sorretto. Cinici, pragmatici e poco romantici, gli Stati Uniti (che come potenza non hanno mai scherzato) usano quell’atto di pietà per ottenerne la squalifica a vantaggio del del loro atleta, Johnny Hayes. Curiosità. A quella maratona doveva partecipare anche il grande Charlie Chaplin, che però si ammalò e dovette rinunciare. Potesse vedere ciò che sta accadendo nella Lega Pro, ma in generale nel calcio italiano, ne tirerebbe fuori sicuramente uno dei suoi capolavori. E chissà, vista la sua filosofia, magari gli piacerebbe interpretare un giocatore del Carpi…