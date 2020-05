Lo Stato Sociale, AutocertifiCanzone: il nuovo singolo del gruppo bolognese guidato da Lodo Guenzi.

Nuovo singolo a sorpresa per Lo Stato Sociale. Il collettivo bolognese capitanato da Lodo Guenzi ha pubblicato un brano per raccontare ciò che abbiamo vissuto in questi giorni.

S’intitola AutocertifiCanzone, ed è uscito in contemporanea con l’apertura della Fase 2, il 4 maggio 2020. Prima della pubblicazione era stata affidata in anteprima solo alle radio di alcune catene di importanti supermercati.

Lo Stato Sociale: AutocertifiCanzone

AutocertifiCanzone, che con il titolo gioca ovviamente con la parola autocertificazione, che ci ha accompagnato in questi ultimi due mesi, è il primo singolo inedito pubblicato da Lodo Guenzi e compagni a distanza di un anno. L’ultimo era stato infatti il brano estivo DJ di m**** con Arisa e Myss Keta.

Di seguito l’audio ufficiale di AutocertifiCanzone, “una piccola canzone che esce dalle nostre case per farci compagnia“:

Lo Stato Sociale: da Una vita in vacanza ad Autocertificanzone

Il gruppo bolognese era tornato a farsi vedere durante il Concertone del Primo Maggio 2020. Nell’occasione Lodo e compagni avevano eseguito in una Piazza Maggiore vuota a Bologna il loro brano più noto, Una vita in vacanza, la canzone che gli ha permesso di arrivare al secondo posto al Festival di Sanremo 2018.

Non solo. La partecipazione al Primo Maggio è stata impreziosita anche da La canzone del pane, un omaggio al loro amico Miko Bertuccioli dei Camillas, scomparso per il Coronavirus lo scorso 14 aprile.

Non sappiamo ancora se questo nuovo singolo e questo loro ritorno improvviso alla musica possa essere un primo passo verso la pubblicazione di un nuovo album. La loro ultima uscita sulla lunga distanza risale al marzo 2017, quando diedero alle stampe Amore, lavoro e altri miti da sfatare. Aspettiamo ulteriori indicazioni nelle prossime settimane.