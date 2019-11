Lo stadio. I soldi. Due elementi più o meno indispensabili per giocare a pallone ad un certo livello. Lo stadio chiamato col nome dello sponsor o lo stadio di proprietà sono enormi galline. Come tali esse generano enormi uova dorate. Ma solo se ben alimentate. Uno studio della Duff & Phelps, società di consulenza che opera in 28 Paesi del mondo, ha rilevato che dai ricavi di uno stadio ben gestito si può misurare lo stato (e lo stadio) di salute di un grande o piccolo club (ognuno ha la sua salute). In Italia i cosiddetti “naming rights” sono assai poco sfruttati, anche perché molte società non hanno né lo stadio “nominato” né un impianto di proprietà. Condotto su 98 club europei, lo studio ha relegato ai primi due posti della classifica di questa speciale opportunità commerciale e manageriale Barcellona e Real Madrid, le quali non hanno uno stadio “nominato” ma possiedono totalmente il Camp Nou e il Santiago Bernabeu. Entrambe le squadre spagnole stanno beneficiando dei progetti di rinnovamento. Il più immediato dei quali sarà quello cui verrà preso sottoposto il Bernabeu, con una copertura LED e titanio per il tetto a scomparsa, una zona pedonale, un ampliamento dell’attuale centro commerciale e un rilancio del museo per un investimento già stimato intorno ai 550 milioni di euro. Più in là nel tempo arriverà il restauro del Camp Nou (già comunque pronto il progetto): in questo caso il grande obiettivo è di riportare la capienza a 100 mila spettatori (investimento di 650 milioni di euro).

Barcellona e Real Madrid ricavano dallo stadio circa 36,5 milioni di euro all’anno. Paradosso: è più o meno la stessa cifra che ricavano, insieme, i 6 top team della serie A. Solo al 10° posto della classifica (dove al 3° c’è Manchester United con l’Old Trafford che genera ricavi per 30 milioni e al 4° i cugini del City, il cui City of Manchester ne raccoglie 25) troviamo la Juventus con il suo Allianz, con potenziali 18 milioni annuali previa però una ridiscussione del vigente contratto. Qualche speranza in più potrebbero avere Inter e Milan (attualmente intorno alla 14ª posizione per i diritti di denominazione di San Siro che al momento valgono circa 9 milioni all’anno) quando andrà in porto la costruzione del nuovo stadio.



In assoluto la nazione più evoluta, in termini di “naming rights”, è la Germania, con oltre l’80% degli stadi di Bundesliga che possono vantare il nome (la redditività) di uno sponsor. Solo il 30% degli stadi di Premier è nella stessa situazione, mentre solamente il 10% di Serie A e Ligue 1 può dire altrettanto. Addirittura il 5% in Spagna (con l’eccezione dei due club guida). Secondo lo studio è anche una questione culturale: in Spagna, ma soprattutto in Francia e in Italia, si convive ancora con l’abitudine (esemplare nella riconoscenza, ma poco produttiva sotto il profilo economico) di intitolare gli stadi ai nomi dei personaggi più influenti nella storia dei diversi club. L’omaggio purtroppo non paga. Stadio mio fatti capanna.