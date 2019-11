Arriva lo ‘Spritz della Fede‘: e la parola di Dio sbarca al pub. Accade a Torino su iniziativa della pastorale universitaria della diocesi piemontese, che ha dato vita all’evento ‘Teologia al pub’. “Parliamo sempre di giovani ma non sempre siamo attenti alle loro più profonde esigenze e ai loro bisogni spirituali – sottolinea don Luca Peyron, direttore della pastorale universitaria della diocesi di Torino, all”Osservatore Romano’ -. Il pub in questo senso rappresenta un luogo ideale, di amicizia e di confidenze, dove i giovani si incontrano non per ubriacarsi e creare disordini ma per parlare dei propri problemi esistenziali”.

