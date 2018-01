Per celebrare i Grammy Awards, Apple ha da poco rilasciato due nuovi spot che vedono protagonisti le Animoji, in stile karaoke, per cantare le canzoni nominate al famoso premio.

Parliamo nuovamente di Animoji, la funzione esclusiva di iPhone X, tanto popolare tanto quanto controversa, recentemente tornata alla luce in vista dell’aggiunta di quattro nuovi personaggi animati, in arrivo con iOS 11.3.

Per celebrare i Grammy Awards, Apple ha pubblicato due nuovi spot da 60 secondi ciascuno con canzoni nominata al prestigioso premio nei quali vediamo l’animoji del cane cantare “Stir Fry” del trio Migos, mentre l’animoji dell’alieno interpreta “Redbone” di Childish Gambino.

E’ stato affermato da Adweek che il contenuto dei due spot è stato registrato semplicemente attraverso un iPhone X e che non sono state usate altre tecniche di animazione (sebbene la durata degli spot sia stata estesa, perchè è noto che il limite di acquisizione nella registrazione di Animoji è di 10 secondi).



È interessante vedere come Apple stia supportando le Animoji, spingendo su questa nuova funzione in vista di un avvenimento importante come i Grammy. Forse potremmo avanzare un’ipotesi derivante dalla visione di questi due spot: in un breve futuro Apple potrebbe dare più controllo agli utenti per personalizzare maggiormente le clip ed eseguire registrazioni più lunghe dei canonici 10 secondi.



Potete visionare i due spot qui in basso, entrambi andranno in onda proprio durante i Grammy Awards; a titolo informativo “Alien” andrà in onda immediatamente dopo la performance di Childish Gambino, mentre “Amigos” andrà in onda subito dopo la categoria “Best Rap Album”, per la quale è stato nominato il trio Migos.