Corea, al via il campionato di calcio

– Il mondo dello sport riparte, o almeno ci prova. Se in alcuni paesi come Bielorussia e Nicaragua il coronavirus non ha fermato il calcio e la boxe, il resto del mondo ha dovuto fare i conti col lockdown per contrastare la pandemia. Ora, però, molto lentamente si prova a tornare alla normalità e lo sport è tra le passioni che più sono mancate in queste settimane.

La Corea del Sud, divenuto un modello per come ha saputo gestire il diffondersi del virus, oggi riapre le porte della sua ‘K League’, il massimo campionato di calcio, accorciato a 27 giornate dalle 38 iniziali. E lo fa alle ore 12 italiane col match inaugurale tra il Jeonbuk Hyundai Motors e il Suwon Samsung Bluewings. La partita sarà visibile in diretta su Twitter e YouTube. Un’occasione unica per il campionato sudcoreano che, approfittando dello stop mondiale, avrà quindi la possibilità di raggiungere tifosi in tutte le parti del globo favorendo un giro di sponsor inimmaginabile senza la pandemia. La ‘K League’ ha anche ceduto i diritti televisivi al colosso televisivo australiano ‘Optus’.

Far Oer, primo campionato a ripartire in Europa

Il calcio riparte anche in Europa e lo fa dalle Isole Far Oer, dove i contagiati non hanno superato le 190 unità e, caso unico nel vecchio continente, non ci sono stati decessi. Il campionato ripartirà domani 9 maggio con un protocollo sanitario rigidissimo: gare a porte chiuse, doppio spogliatoio per ogni squadra, pallone disinfettato, bottiglia personalizzata per ogni giocatore in campo, detersione delle mani prima e dopo la gara e divieto di sputare a terra o di soffiarsi il naso senza le dovute protezioni. Rispetto alla Corea, il campionato dell’arcipelago si giocherà regolarmente con tutte le sue 27 giornate da qui fino a novembre.

Taiwan, baseball a porte aperte

Al via anche il baseball a Taiwan, dove al momento si registrano poco meno di 400 casi positivi su 23 milioni di persone. A un mese dallo stop, lo sport più popolare del paese riparte e lo fa a porte aperte. La Chinese Professional Baseball League, infatti, in accordo col Central Epidemic Command Center, ha dato il via libera alla presenza di massimo 1000 persone per partita, dando così la possibilità ai tifosi di seguire i propri beniamini pur mantenendo le dovute distanze. E’ di fatto il primo vero passo verso la normalità se si pensa che prima dello stop, sugli spalti erano presenti solo “cartonati”, manichini e robot. La Chinese Professional Baseball League solo un mese era stata visualizzata da oltre 7 milioni di utenti in tutto il mondo a dimostrazione della grande sete di sport ai tempi del covid-19. In Cina, a Wuhan, epicentro della pandemia globale, riparte ufficialmente il tennis. La citta della provincia di Hubei, finita negli ultimi giorni nuovamente al centro della polemica politica, riaprirà il Wuhan tennis Center, con la speranza di poter poi ospitare a fine settembre, come da calendario, il torneo Wta.

Nba, franchigie riaprono le proprie strutture

Oggi è un giorno importante anche per la Nba. Il campionato più amato dagli amanti del basket è ancora lontano dal ripartire, ma alcune delle franchigie riapriranno le proprie strutture per consentire gli allenamenti individuali: le prime saranno Portland Trail Blazers, Denver Nuggets e Cleveland Cavaliers, mentre altre squadre si stanno attrezzando per la prossima settimana. Ma c’è anche chi, come i Los Angeles Lakers e i Dallas Mavericks non sembrano avere fretta e restano a guardare.

Tra partenze ufficiali e speranze

E gli sport negli altri paesi? Per quanto riguarda i principali tornei europei di calcio l’unica data certa è la ripartenza della Bundesliga fissata per il 16 maggio. Francia e Olanda hanno ufficialmente dichiarato concluse le rispettive stagioni. Premier, Liga e Serie A restano ancora un grande punto interrogativo. In Italia il basket e il volley sono ufficialmente conclusi, mentre in Europa la data limite per decidere se far proseguire Eurolega ed Eurocup è al momento il 24 maggio. Nel caso in cui si dovesse giocare, i due tornei ripartirebbero il 4 luglio. Il condizionale è d’obbligo anche per Formula 1 e MotoGp, mai iniziate e che sperano di partire rispettivamente il 5 luglio in Austria e il 9 agosto in Repubblica Ceca. La stagione ciclistica, completamente stravolta, potrebbe riprendere il 1 agosto in Italia con le Strade Bianche, il Tour de France è fissato dal 29 agosto al 20 settembre, il Giro d’Italia dal 2 al 25 ottobre, mentre la Vuelta è slittata dal 20 ottobre all’8 novembre. Il tennis professionistico resterà fermo almeno fino all’8 giugno, mentre la boxe riprenderà dalla Florida nella notte tra sabato 9 e domenica 10 maggio con l’attesissimo match tra Tony Ferguson e Justin Gaethje. Incontri anche in Messico il 23 maggio e in Polonia il 12 giugno.