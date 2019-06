Morgan racconta David Bowie: ecco Ziggy, lo speciale di Rai 2 dedicato al mitico Duca Bianco, a cinquant’anni dall’uscita di Space Oddity, uno dei brani simbolo della sua carriera.

Morgan torna al timone di uno speciale musicale su Rai 2. Dopo il successo di Freddie, il programma ‘sperimentale’ dedicato all’indimenticabile cantante dei Queen, martedì 18 maggio alle ore 23 andrà in Onda Ziggy, Morgan racconta David Bowie.

Un omaggio molto particolare, dedicato al mitico Duca Bianco, proprio nell’anno del cinquantenario di uno dei suoi brani simbolo, Space Oddity, canzone che ancora oggi ci accompagna di frequente nelle nostre giornate.

Ziggy, Morgan racconta David Bowie

L’uomo delle stelle, autore di brani come Space Oddity e Life on Mars, è al centro del nuovo racconto televisivo di Morgan. Stavolta l’ex Bluvertigo ci farà entrare nel mondo magico di uno dei suoi idoli, uno di quegli artisti che ha cambiato per sempre il modo di concepire la musica, con risultati che si vedono ancora oggi.

Lo speciale è stato registrato nelle sale interne della terrazza del Palazzo Pirelli, per meglio regalare al tutto un’atmosfera stellata, quasi da sogno. La location perfetta per introdurre le immagini di uno dei tour più importanti della storia della musica: il Serious Moonlight Tour.

Morgan

Il Serious Moonlight Tour

La celebre tournée denominata Serious Moonlight fu la prima di Bowie negli anni Ottanta, in supporto all’album Let’s Dance del 1983. Iniziata a Burxelles, il 18 maggio dello stesso anno, finì l’8 dicembre a Hong Kong.

In totale David toccò 15 paesi (ma non l’Italia) e collezionò 96 concerti, per un totale di oltre 2 milioni e mezzo di biglietti venduti. Un successo clamoroso che segnò, almeno in quel momento, una serie di nuovi record per il Duca Bianco, pronto però a rinnovarli con le tournée successive.

Di seguito un estratto proprio da un concerto di quella celebre tournée. Ecco il video di Cat People: