Vasco Rossi, La tempesta perfetta: la nuova serie speciale dedicata al Blasco e al suo storico Modena Park del 1° luglio 2017.

Vasco Rossi torna in televisione. Dal 9 giugno arriva su Rai 1 uno speciale dedicato al Blasco, dal titolo La tempesta perfetta. Sugli schermi della tv pubblico approda in una versione inedita il grande concerto Modena Park del 1° luglio 2017, l’evento storico con cui il rocker festeggiò i suoi primi quarant’anni di carriera.

Uno speciale dedicato a tutti i fan del Blasco, che potranno ammirare su Rai 1 immagini di repertorio e inedite, per poter rivivere l’emozione di un concerto da record.

Vasco Rossi: La tempesta perfetta su Rai 1

La trasmissione del live è programmata per il 1° luglio, a tre anni dal concerto di Modena. Verrà mandata in onda la versione cinematografica realizzata da Pepsy Romanoff, regista di fiducia del rocker di Zocca.

Prima del grande evento, saranno però proposte in anteprima alle 20.35 su Rai 1 cinque appuntamenti speciali, quello del 9 giugno e poi i prossimi del 27, 28, 29 e 30.



Vasco Rossi: intervista inedita per lo speciale su Rai 1

Gli speciali dedicati al Blasco sono stati formati con alcune immagini del raduno di Modena recuperate dagli archivi, come ad esempio l’arrivo del rocker in elicottero, i video dei fan e le immagini dei droni che hanno ripreso dall’alto lo spettacolo. Ma non mancherà nemmeno la performance di alcune detenute del carcere femminile che cantano Sally.

Inoltre, lo speciale sarà impreziosito da un’intervista inedita rilasciata dal rocker e da contributi di amici e spettatori d’eccezione come Elena Sofia Ricci, Luca Zingaretti e Francesco Montanari.

Insomma, le prossime settimane per i fan del Blasco saranno speciali e ricche di soddisfazioni. Una parziale consolazione per chi aveva già acquistato i biglietti per i suoi live del 2020, rinviati tutti al 2021 a causa dell’emergenza Coronavirus.

