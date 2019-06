Vasco Rossi a Cagliari: il VascoNonStop Live 2019 ha replicato anche in Sardegna il successo incredibile delle date di Milano.

La Vascomania è arrivata anche in Sardegna. Il rocker di Zocca ha ‘infiammato’ Cagliari con un trionfo straordinario, replicando il grande successo della residency di San Siro.

Per Vasco Rossi è l’ennesimo grande traguardo di una carriera incredibile. Nemmeno un posto è rimasto libero alla Fiera per i due appuntamenti sardi, per un totale di 70mila fan scatenati provenienti non solo dall’isola, ma da tutta l’Italia. Tra traffico in tilt e grande spettacolo per la nave griffata dal Kom, l’evento è destinato a rimanere nella storia della Sardegna.

Vasco Rossi a Cagliari: un show incredibile

Blindata per due giorni la città sarda, con misure antiterrorismo che di rado si vedono da queste parti. Ma, si sa, i concerti di Vasco sono eventi che smuovono un numero di persone davvero senza limiti.

E se qualche disagio non è mancato, va detto che lo show del Blasco ha ripagato ampiamente le aspettative dei fan. Merito anche di una scaletta ricca di brani immortali, rivisitati in una chiave più vicina al punk che ha conquistato davvero tutti.

Vasco Rossi

Vita spericolata e la Sardegna

In occasione della doppia data cagliaritana, l’artista ha anche svelato un curioso aneddoto, a testimonianza del suo grande legame con la Sardegna. Proprio sull’isola, quasi 40 anni fa, venne ispirato per scrivere uno dei suoi brani più famosi: Vita spericolata.

Negli scorsi giorni aveva critto su Instagram: “Oggi ho incontrato il figlio di Attilio Manca, il promoter che organizzò il mio primo converto in Sardegna nel 1982, nel campo di Assemini. Proprio lì mi venne l’idea di scrivere Vita spericolata, ispirato da questa meravigliosa terra cruda e selvaggia, orgogliosa e fiera, di sassi, di sole e di vento“.

Di seguito il video di Vita spericolata live a Cagliari: