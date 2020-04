Chiunque è interessato può mandare un video di 5′ al sito del River Plate

– Il coronavirus sta costringendo anche i talent-scout del mondo del calcio ad adottare tecniche alternative per scovare nuovi campioncini in erba. Quasi tutti i club attualmente utilizzano piattaforme tecnologiche specializzate, tipo Wyscout, per avere informazioni dettagliate (video, statistiche) su ogni singolo giocatore professionista o che appartiene già al mondo dilettantistico o giovanile. Ma non basta. Per questo c’è chi, come il River Plate, è andato oltre e ha pensato di utilizzare un’applicazione tra le più diffuse al mondo, WhatsApp, per scoprire e reclutare, anche in questo periodo di emergenza sanitaria, talenti sconosciuti nati tra il 2004 e il 2014.

L’idea è venuta a Gustavo Grossi, coordinatore delle giovanili del club, e a i suoi collaboratori. Visto che in questo momento gli osservatori non possono viaggiare, ha chiesto, a chiunque fosse interessato, di inviare al sito del club un video di meno di 5′, corredato di nome, cognome, categoria e posizione, in cui mostri le proprie qualità durante le fasi di gioco. Ai prescelti la società manderà un messaggio, sempre tramite WhatsApp.

“Anche da un video amatoriale si possono intravedere le qualità di un ragazzo”

In epoca di alta tecnologia, il rischio di ricevere immagini contraffatte è notevolissimo. Ma il River sa già come portare avanti la scrematura: “Non mi interessa vedere un ragazzo che fa gol o che sprinta”, dice Pedro Gonzalez, ex giocatore biancorosso di fine anni ’70, oggi scopritore di talenti per il club. “Mi interessa intravedere la sua personalità, la sua tecnica, l’eventuale capacità di effettuare un dribbling stretto, la sua abilità nel movimento senza palla. E questo può essere visto anche in un video amatoriale. Per cui in questo modo si può fare una prima scrematura”.

Leva aperta anche ai ragazzi del Sudamerica nati tra il 2002 e il 2004

Finora il River mandava gli osservatori in giro per le regioni. Faceva una prima selezione per zona poi inviava i migliori ad effettuare un provino con i ragazzi della categoria corrispondente in una delle sedi che il club possiede, a Ezeiza o Hurlingham. Ogni anno testa oltre 50mila ragazzi provenienti da ogni parte dell’Argentina. Adesso ha deciso di mettere gli osservatori ad analizzare i video che arriveranno. Dividerà i talenti in base alle zone di provenienza dando priorità ai ragazzi che vivono in provincia o a Buenos Aires. E’ previsto, comunque, anche un numero riservato ai ragazzi del resto del Sudamerica nati tra il 2002 e il 2004. C’è da attendersi che arrivino migliaia di filmati.