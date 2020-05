Lo sbadiglio, si sa, è contagioso. Ancora di più, però, se chi sbadiglia per primo è un amico o un familiare. E non è una questione visiva, anche soltanto sentire uno sbadiglio può provocare lo sbadiglio. A svelare nuovi aspetti di un gesto così comune e in qualche modo sconosciuto è uno studio pubblicato su Frontiers in Psychology, condotto da Elisabetta Palagi del dipartimento di biologia dell’Università di Pisa e da Ivan Norscia, Anna Zanoli, Marco Gamba dei dipartimento di Scienze della vita e biologia dei sistemi dell’Università di Torino.La prima distinzione, cruciale, è tra uno sbadiglio spontaneo, quindi non in risposta a sbadigli altrui, e quello frutto di contagio. Due fenomeni completamente diversi. Il primo è antico e si ritrova in quasi tutti i gruppi di vertebrati, dai pesci fino ai mammiferi, anche se non sappiamo se quello che noi chiamiamo sbadiglio abbia la stessa origine (meccanismo) e funzione nei diversi gruppi di animali. Nell’uomo è associato a sonnolenza, tensione, noia. Per esempio, se vedo uno sbadiglio in una sala d’aspetto d’ospedale può segnalarmi tensione, se lo osservo in tarda serata in pizzeria mi segnala stanchezza. Tuttavia, nonostante lo sbadiglio sia diffuso e ben riconoscibile, non se ne conoscono appieno i meccanismi scatenanti e la funzione. A cosa serve? Non lo sappiamo.

Sì, ed entra in gioco quando lo sbadiglio di un soggetto scatena quello di un altro. Questo fenomeno, oltre che nell’uomo, è stato finora trovato in un numero limitato di specie che hanno una complessa socialità, tra cui una specie di uccello, il parrocchetto ondulato, l’elefante marino del sud, il lupo e diverse specie di scimmie, tra cui alcuni macachi, il gelada che è una una scimmia endemica dell’Etiopia simile ad un babbuino, nello scimpanzé e nel bonobo. Quindi mentre lo sbadiglio spontaneo è probabilmente antico, quello frutto di contagio è un fenomeno più “moderno” e legato alla socialità. Però attenzione, il contagio è diverso dallo sbadigliare insieme.

Ci spiega?

Due soggetti possono sbadigliare insieme semplicemente perché entrambi si trovano in una situazione simile, sono entrambi stanchi, così come due persone possono ridere contemporaneamente perché stanno guardando la stessa scena comica in tv. Il contagio prevede proprio che lo sbadiglio di una persona, o una risata per mantenere l’analogia, provochi lo sbadiglio, o la risata, nell’altra. Questo è più difficile da dimostrare. L’aspetto più intrigante e allo stesso tempo più misterioso è il fatto che il contagio di sbadiglio non avviene con uguale frequenza tra tutti: questo nostro studio ci dice che nell’uomo è più alto tra familiari e amici e più basso tra conoscenti e sconosciuti. Questo effetto della familiarità sembra essere presente anche in alcune specie di scimmie (bonobo, scimpanzé, gelada) e nel lupo.

A cosa è dovuto questo effetto ‘familiarità’?

Secondo una prima ipotesi il contagio di sbadiglio potrebbe riflettere la connessione emotiva che lega due persone. Secondo un’altra ipotesi, invece, nella loro vita quotidiana le persone terrebbero maggiormente d’occhio i loro cari, li osservano di più, e questo aumenterebbe la probabilità di captare lo sbadiglio di un familiare e di rispondere sbadigliando.

E’ indispensabile lo sguardo?

Attraverso una raccolta dati etologica quasi decennale sui casi di “contagio di sbadiglio”, la nostra ricerca ha evidenziato che l’asimmetria sociale resta anche quando gli sbadigli possono essere uditi, ma non visti, da altri soggetti. Questo significa che, pur rimuovendo la chiave visiva, il contagio di sbadiglio resta massimo tra familiari e amici e minimo tra sconosciuti e semplici conoscenti. Udire uno sbadiglio è quindi sufficiente a scatenare una reazione e questa reazione è diversa a seconda di chi emette lo sbadiglio, familiare o meno. Quindi l’attenzione visiva volontaria su determinati soggetti piuttosto che su altri non è in grado di spiegare il fatto che i livelli di contagio di sbadiglio varino a seconda della relazione sociale che lega le persone. Il contagio di sbadiglio potrebbe quindi, in determinate circostanze, riflettere inconsciamente il legame emotivo che lega chi sbadiglia da chi lo percepisce e, in risposta, sbadiglia a sua volta. Questo è in linea con studi che hanno mostrato che le aree cerebrali coinvolte nel contagio di sbadiglio sembrano coinvolgere, almeno in parte, aree cerebrali coinvolte nei processi empatici. Ulteriori studio sono ovviamente necessari.

Il contagio avviene anche fra padrone e animale?

Il cane domestico è un animale altamente sociale, ma rispetto alla sua forma selvatica, cioè il lupo, ha “perso l’abitudine” di vivere in branco. I compagni con cui convive sono donne e uomini. Non è dunque un caso se, seguendo l’ipotesi che il contagio di sbadiglio possa riflettere il legame sociale, il contagio sia stato trovato tra cane e soggetti umani piuttosto che fra cani. Si chiama contagio interspecifico. La questione familiarità per il cane è dibattuta. E’ stato riportato che i cani rispondono maggiormente allo sbadiglio dei proprietari piuttosto che di altri soggetti. Uno studio recente, che ha messo insieme i dati di alcuni studi precedenti, non ha confermato questo aspetto.

Quanti fattori influenzano lo sbadiglio?

E’ un fenomeno semplice da riconoscere, ma complesso da comprendere. Le domande che restano in sospeso sono ancora tante. Lo sbadiglio può essere influenzato da molti fattori, la fascia oraria, il contesto sociale o ambientale, lo stato fisiologico ed emotivo del momento. Servono pertanto ulteriori studi con dati raccolti con la stessa metodologia.