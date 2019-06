“Sono dispiaciuto per quanto è accaduto, quella era adrenalina pura. Però ci vuole maggiore rispetto per i corridori. Ero al Giro d’Italia con altri obiettivi, spero di difendere anche domani la maglia bianca, che ho già conquistato l’anno scorso a Roma”. Il ciclista colombiano Miguel Angel Lopez commenta così la sua reazione dopo la caduta provocata da uno spettatore a bordo-strada nei chilometri finale della 20esima tappa del Giro d’Italia. Rialzatosi da terra, il ciclista del team Astana ha reagito schiaffeggiandolo, come testimoniato dalle telecamere che riprendevano la gara.

