ROMA – Ha destato scalpore, tanto da far pensare a chi lo conosce, a una fake news, la notizia riportata dal sito Ilquotidianodellazio.it che cita un’intervista a Radio Radio, secondo cui Gianfranco Vissani, noto per le sue doti di corteggiatore, ha detto basta alle donne. Invece non c’era nulla di falso. Lo chef di Baschi ha confermato a Sapori questa sua intenzione. Ha così annunciato che per un anno accantonerà il suo interesse per il gentil sesso. “Penso che gli uomini della mia generazione debbano piuttosto imparare a riscoprire il rapporto con se stessi, che possano e debbano imparare a prendersi cura di se stessi a prescindere dal rapporto con l’altro sesso”.“C’è tanto altro da scoprire, c’è una purezza da valorizzare – ha aggiunto – perché siamo nati belli e puri e sento di voler riscoprire questa dimensione fanciullesca di sentimenti platonici”.“Non voglio certo cancellare le donne dalla mia vita. Semplicemente per un anno sabbatico io e loro potremmo limitarci a guardarci da lontano”.

Cita anche Tolstoj, le cui opere sono impregnate da un senso di continuo conflitto, dicendo che è ora di trovar pace dalla continua tensione. Una tensione che però stanca. Fisicamente ed emotivamente.

Vissani, noto per il suo straordinario talento culinario in tutto il mondo e per la sua personalità straripante, usa parole forti, irritanti, provocatorie che non potranno non suscitare qualche polemica. “Con le donne dico basta e faccio un passo indietro, prendo un anno sabbatico. Non voglio che mi rompano più le uova nel paniere, stiano dove sono, si facciano coprire dalla muffa e dalle formiche ma da questo momento a me le donne non interessano più. Noi uomini possiamo trovare tante cose piacevoli da fare senza rivolgerci al sesso femminile. Possiamo divertirci anche senza una donna, tra amici, a tavola e così quando vai a cena quello che paghi è quello che hai consumato tu e non devi averle sempre a carico. Le donne costano e tanto. Basta, non voglio più sentire parlare di donne”.

Come impiegherà allora il tempo prima occupato a conquistare? “Metterò me stesso al centro della mia vita. Magari facendo molto sport, footing e tennis”.

Ma Vissani promette che non si tratta certo di un addio al fascino femminile ma un arrivederci. Quindi, segnare sul calendario questa data: l’11 gennaio 2020 quando il cuoco bandiera della cucina italiana d’autore sarà di nuovo pronto a cedere alle lusinghe dell’amore.