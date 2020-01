Lo chef stellato veronese Giancarlo Perbellini ha depositato il brevetto della ‘suà cotoletta alla milanese. Il popolare piatto lombardo è stato ‘rivisitatò e Perbellini, attraverso una società specializzata, ha brevettato la tecnica di preparazione, l’aspetto, la parte estetica e l’impiattamento.

“E’ una cotoletta alla milanese rigorosamente con carne di vitello – ha spiegato Perbellini -, ma cotta e cruda”. “Questa idea – ha aggiunto – è nata dall’apertura del nostro locale di Milano. L’esigenza di evolvere una ricetta della tradizione milanese si è sviluppata da un’idea di Gualtiero Marchesi che l’aveva già evoluta per presentarla a cubo e leggermente rosa”. “In questo caso, interpretando anche un po’ i tempi, è una cotoletta da una parte totalmente croccante con l’impanatura e una totalmente rosa, quasi cruda, che è la parte sugosa della carne, abbinata ad una patata al pistacchio” ha concluso Perbellini.

Su Facebook lo chef spiega ancora: “Da sempre la memoria del gusto è ciò che più stimola la mia creatività in cucina. Con l’apertura della Locanda Perbellini a Milano si è acceso in me il desiderio di rivisitare alcuni grandi classici della tradizione culinaria meneghina. È così che è nata l’idea di rielaborare uno dei piatti-simbolo del capoluogo lombardo, la Milanese, da me proposta, e presentata ieri per la prima volta, “Cotta e cruda”: un piatto che si basa sulla combinazione di elementi opposti e complementari, per far vivere al palato una doppia sensazione, gustosissima, netta ed equilibrata. In sé coniuga insieme sapori, consistenze e apporti nutritivi. Il tutto attraverso due tecniche di cottura ben distinte. Proprio per l’originalità della ricetta, ho deciso di brevettarne il processo di preparazione e presto la proporrò sulla tavola dei miei bistrot come fuori menu”.