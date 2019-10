Il testimonial Alessandro Borghese

UNA NUOVA diagnosi ogni 3 ore per un totale di 3.400 persone colpite ogni anno in Italia dalla sclerosi multipla. Il 10% sono bambini e il 50% giovani sotto i 40 anni. Infatti, la sclerosi multipla è la seconda causa di disabilità nei giovani dopo gli incidenti stradali. Purtroppo, ancora non si conoscono le cause e non esiste una cura definitiva. Per sostenere la ricerca, torna da venerdì 4 – giornata del Dono Day – a domenica 6 ottobre in 5 mila piazze italiane “la Mela di Aism”. 13 mila volontari distribuiranno oltre 4 milioni di mele a fronte di una donazione minima di 9 euro, con cui si potrà portare a casa un sacchetto da 1,8 kg di gustose mele rosse, verdi e gialle. La Mela di Aism è promossa dall’ Associazione Italiana Sclerosi Multipla e si svolge sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica con il patrocinio della Fondazione Pubblicità Progresso.



Come per le altre edizioni, lo Chef Alessandro Borghese fa da testimonial e suggerisce ricette gustosissime a base di mela: lo strudel, il Gazpacho verde con germogli di soia, la torta di mele e cannella e il budino di mele millegusti. “In cucina si può improvvisare, mentre con la sclerosi multipla non si può. Per questo servono risposte concrete”, dice Borghese che lancia anche l’appello per aderire al concorso “#MelaGioco, e tu?”.





Il concorso per la Grande Mela



Anche quest’anno, infatti, è possibile per due persone volare a New York e visitare il Centro di ricerca per la sclerosi multipla al Mount Sinai hospital di New York. Per l’occasione Best Western, partner di Aism in questa iniziativa, ha messo a disposizione un fantastico soggiorno in un hotel del gruppo. Qualsiasi donatore (chi va in piazza, chi dona con numero solidale o online…) potrà iscriversi su melagioco.aism.it partecipando all’iniziativa #MELAgioco. Tutti coloro che si iscriveranno riceveranno inoltre un ricettario esclusivo per sperimentare tante bontà con le mele. “Un atto di solidarietà – racconta Silvia Crispiani, vincitrice del Concorso #MELAgioco 2018 – ripaga sempre anche chi lo fa. Io lo scorso ottobre ho preso un sacchetto di Mele di AISM e … il giorno dopo quel gesto mi ha ripagato con una bella torta di mele che mi sono regalata. Ma poi ho scoperto che quel sacchetto mi aveva ripagato oltre le aspettative. Da una mela normale mi sono ritrovata ad andare nella grande Mela, a New York, in viaggio premio. E ho incontrato lì Fred Lublin, uno dei luminari della sclerosi multipla, nel suo Centro SM del Mount Sinai Hospital”.



Il numero solidale



Alla manifestazione in piazza è legato anche il numero solidale di Aism 45512. Gli importi della donazione saranno di 2 euro da cellulare personale Wind Tre, TIM, Vodafone, PosteMobile, Iliad, CoopVoce, Tiscali; di 5 euro da chiamata da rete fissa TWT, Convergenze e PosteMobile; di 5 o 10 euro da chiamata da rete fissa TIM, Vodafone, Wind Tre, Fastweb, e Tiscali.