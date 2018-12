UN MAL di pancia così forte che, quasi a giorni alterni, le maestre sono costrette a chiamare la mamma per venire a prenderlo prima da scuola. Il bimbo non ha affatto un bel rapporto con la scuola e in generale è molto ansioso. Ma “ha effettivamente mal di pancia perchè lo vedo dolorante”, afferma la mamma. È per questo che preoccupata decide di rivolgersi al nostro esperto, il pediatracon una precisa domanda: “L’e lo stress possono portare a un veroo è qualcos’altro che dovrei indagare ulteriormente?”

LA RUBRICA – Il mal di pancia di mio figlio è vero?

Per l’esperto è difficile dire in un caso come questo se sia giunto il momento di approfondire. Per fare una diagnosi di disturbo funzionale – ossia quei sintomi non dovuti a malattie e presumibilmente sostenuti o amplificati da un substrato psicologico come ansia, stress o altro – è necessario escludere le principali malattie che si possono accompagnare o essere caratterizzate da dolore addominale. Di certo, dice, i dolori addominali nel bambino sono tutt’altro che rari e non sempre sono dovuti a cause organiche. Sicuramente, in caso di perdita di peso, riduzione dell’appetito, risvegli notturni e interferenza con la vita di relazione – come assenteismo scolastico e sportivo – è opportuno eseguire una visita chirurgica o gastroenterologica pediatrica per discriminare fra un problema acuto e uno cronico o ricorrente, e attivare le opportune misure di approfondimento diagnostico. Ma se non ci sono sintomi acuti che meritano una presa in carico urgente – come un’appendicite acuta – si può procedere con una serie di indagini modulate in base al sospetto clinico eventualmente insorto durante la visita.

Per esempio, prosegue Pini Prato, presso la nostra struttura abbiamo implementato un algoritmo diagnostico che prevede di eseguire esami del sangue e delle feci, ecografia addominale ed eventuali ulteriori accertamenti che ci consentono un inquadramento completo, a 360 gradi, dei nostri pazienti. Nei casi in cui si conferma la natura funzionale della sintomatologia, scatenata o amplificata da un disagio psicologico, andrà anche considerata la presa in carico multidisciplinare con l’eventuale coinvolgimento di uno specialista psicologo o neuropsichiatra. Ma, sottolinea il chirurgo, anche il pediatra di libera scelta ha un ruolo fondamentale in questo contesto, come in altri, perché può da subito intuire la base organica o funzionale e indirizzare la famiglia verso lo specialista più adatto.

Quale che sia la causa del disturbo, una dieta bilanciata come quella mediterranea, l’assunzione di un adeguato apporto idrico e la regolarizzazione dell’alvo da soli possono risolvere o migliorare la maggior parte dei disturbi. Diete e terapie “fai da te” sono, invece, fortemente sconsigliate.

Questa è solo una delle tante domande che ogni giorno arrivano ai 100 esperti di RSalute.

