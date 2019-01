Dietro il mistero delle navi a perdere (le imbarcazioni affondate nel Mediterraneo tra la fine degli anni ’80 e i primi anni ’90) non venivano trasportati soltanto rifiuti tossici e radioattivi da inabissare per conto delle multinazionali, ma erano usate per i traffici di materiale nucleare per uso bellico, che partiva dall’Est e dall’Europa per arrivare clandestinamente in Iran.

E’ questa la tesi di un’inchiesta dal titolo “Plutonio”, pubblicata da “Città del sole edizioni” (15 euro), a firma della giornalista Monica Mistretta e da Carlo Sarzana di Sant’Ippolito, presidente aggiunto onorario della Corte di Cassazione e docente universitario.

Un libro che mette assieme i riscontri delle indagini di una mezza dozzina di procure italiane e gli atti delle commissioni parlamentari che negli anni si sono occupate di traffici di rifiuti e di alcune delle vicende più oscure del dopoguerra italiano (dall’omicidio di Ilaria Alpi alla strage di Ustica). Ma che soprattutto fa tesoro di alcuni documenti inediti e “confidenze” del comandate Natale De Grazia, l’ufficiale della Marina Militare morto misteriosamente il 12 dicembre del 1995, mentre da capo di un pool di investigatori si stava occupando di una serie di strani affondamenti a largo delle coste del Sud Italia.

De Grazia da diversi mesi era alla guida di un gruppo di inquirenti che su indicazione di Franco Neri, magistrato in forza a Reggio Calabria che aveva raccolto un esposto di Legambiente, era impegnato a ricostruire un traffico di rifiuti che vedeva coinvolti esponenti della criminalità organizzata calabrese. Un sottile filo che nel tempo ha consentito agli investigatori di ricostruire, anche grazie ad altre procure, una vasta trama di interessi internazionali, arrivando a ipotizzare il coinvolgimento di multinazionali, esponenti di governi di diverse parti del mondo, armatori, faccendieri, trafficanti di armi e personaggi legati a doppio filo ai servizi segreti non solo italiani.

Un’inchiesta poderosa e scottante, bruscamente interrotta dalla morte di De Grazia durante una missione a Livorno. L’ufficiale perse la vita per un presunto infarto mentre era in viaggio. Episodio sul quale tuttavia non sarà mai fatta piena luce, tra accertamenti lacunosi e omissioni varie. Il pool di Neri fino a quel momento e (si legge negli atti), “nonostante le incursioni di servizi segreti e infiltrati”, era riuscito a raccogliere testimonianze, documentazioni e indizi importanti rispetto alla pratica di affondare decine di navi con l’intento di inabissare rifiuti tossici e radioattivi.

Inchieste poi archiviate, rispetto alle quali però nuove verità sembrano riaffiorare. Prima tra tutte il traffico di materiale nucleare riconvertito da vendere ad alcuni paesi del Medio Oriente. Scrivono gli autori di Plutonio: “Verità che ancora oggi rischiano di mettere in imbarazzo l’intero mondo occidentale. La questione delle sanzioni all’Iran è più che mai aperta. Se non altro perché nessuno, fino a oggi, ci aveva raccontato chi ha fornito materiali e tecnologie nucleari agli ayatollah”.