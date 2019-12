Lizzo Entertainer of the Year per il Time: il riconoscimento per la cantante e rapper americana famosa per la hit Juice.

Lizzo continua a macinare successi su successi. La straordinaria cantante americana, conosciuta anche in Italia per la splendida hit Juice, è stata nominata dal Time come Entertainer of the Year.

Un riconoscimento importante che arriva a pochi giorni dall’ufficialità delle 8 candidature ai Grammy Award. Numeri pazzeschi per una donna esuberante, ricca di personalità e di talento.

Lizzo Entertainer dell’anno per il Time

Con la sua voce potente e la sua attitude non solo da popstar, ma da vera rapstar, con una vena ironica sempre presente in tutte le sue manifestazioni, Lizzo è diventata rapidamente una delle rivelazioni di questo 2019, grazie al successo dell’album Cuz I Love You.

La cantante ha commentato questo nuovo riconoscimento con queste parole, riportate da Radio 105: “Faccio musica positiva da un mucchio di tempo. La cultura è cambiata. C’erano un mucchio di cose che esistevano, ma non erano popolari, come il ‘body positivity’, che all’inizio era solo una forma di protesta a favore di corpi più formosi e donne di colore e ora è diventato trendy e sfruttato commercialmente. È diventato mainstream. Improvvisamente anche io sono mainstream!“.

Questo il post con l’annuncio di Lizzo:

Lizzo ai Grammy

La cantante e rapper americana è una delle protagoniste più attese della prossima cerimonia del 26 gennaio 2020 dei Grammy Award, insieme a Billie Eilish.

L’artista dell’anno del Time ha conquistato ben 8 nomination:

Record of the Year per Truth Hurts

Album of the Year per Cuz I Love You (Deluxe)

Song of the Year per Truth Hurts

Best New Artist

Best Pop Solo Performance per Truth Hurts

Best R&B Performance per Exactly How I Feel con Gucci Mane

Best Traditional R&B Performance per Jerome

Best Urban Contemporary Album per Cuz I Love You (Deluxe)



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/LizzoMusic

