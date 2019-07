“Fermare quell’ordine di sfratto”. E’ l’accorato appello del sindaco di Cecina Samuele Lippi che interviene sulla decisione di procedere domani all’esecuzione dello sfratto dell’abitazione di Franco Arnaboldi. L’uomo, un agricoltore di Cecina (Livorno) di 78 anni è protagonista, suo malgrado, di una lunga battaglia legale: quasi 40 anni in lotta con lo Stato per un esproprio rivelatosi illegittimo. In tre gradi di giudizio Arnaboldi ha avuto sempre ragione, anche la Corte Europea ha condannato l’Italia a risarcire l’agricoltrore per una cifra pari a 900.000 euro. Ma di quei soldi, lui non ha mai visto un centesimo.

