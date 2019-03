“Handicappato di m….”. “Io con te non ci parlo grasso”. Comincia così il lungo post, apparso alcuni giorni fa su Facebook, in cui un ragazzo di Livorno racconta le offese e gli insulti che il fratello autistico è costretto a subire ogni giorno a scuola, un istituto superiore della città. Come raccontato da Il telegrafo, il lungo post pubblicato dal giovane dopo che il fratello ha confessato alla famiglia di essere vittima dei compagni di classe, è diventato virale sui social.

“Continuo a non capire, e se prima avevo un minimo di fiducia nella scuola e nei miei ‘coetanei’, adesso non la ho più. Non vedo più un barlume di speranza in niente e nessuno. Non vedo più una giustizia che nel tempo si è trasformata in relativa, non vedo più un mondo, e soprattutto un futuro, per il mio fratello”, scrive il ragazzo che si rivolge anche agli altri genitori e ai professori: “Non credono ai suoi racconti, del resto lui è disabile e non sa quello che sta dicendo ….Vedo ragazzi che se ne fregano in continuazione dei suoi sentimenti, e soprattutto vedo in lui una grande solitudine …Una desolazione tale che a volte lo spinge a venire da me a chiedermi se lui lo amerà mai qualcuno …..capite?”.

Nemmeno cambiare scuola – spiega il fratello – è servito. “A quanto pare il male dilaga da tutte le parti, la cattiveria è parte integrante della stragrande maggior parte di noi persone”. Il giovane poi, sempre dai social, lancia ua denuncia, invitando “a chiedere non compassione, mio fratello non deve fare pena ….mai” “ma giustizia e supporto”. “Invito tutti, tutti quelli che hanno subito atti di bullismo, tutti quei fratelli, mamme, padri che ogni giorno si trovano a combattere tutti i giorni contro questa situazione ad unirsi a questa lotta. “E mentre loro sono a ridere per aver deriso un bambino autistico indifeso e averla fatta franca, mamma piange a letto di nascosto come fa da quando ero piccolo credendo che non mi accorga di niente , disperata . ..Babbo come al solito si ammutolisce in un silenzio assordante da cui sgorga rabbia e malinconia . E io sono qui . Ad abbracciare mio fratello e a rassicurarlo che qualunque cosa accada io sarò qui sempre!”