Mesi di soprusi, spintoni, minacce. Finché un giorno il bullo di classe va oltre e ustiona la mano sinistra del compagno, divenuto ormai il suo bersaglio, premendo sulla pelle una placca di metallo di un astuccio per le penne e le matite, riscaldato con con un accendino. A raccontare la storia è Il Tirreno. L’episodio di bullismo è avvenuto nei mesi scorsi in una scuola superiore di Livorno, l’. Il ragazzo, che ha riportato 30 giorni di prognosi, è rimasto chiuso a casa per mesi finché non ha deciso di lasciare la scuola e la sua città e andare a vivere nel Pisano con il padre.

Le vessazioni erano cominciate a inizio anno scolastico. Il ragazzo si lamentava da tempo con la madre. E la scuola, lo scorso 17 ottobre, aveva addirittura convocato una riunione con i genitori per parlare di quella classe considerata un po’ irrequieta. Ma proprio quel giorno il ragazzo subisce l’aggressione più brutale. La mamma sporge denuncia per lesioni personali . E segnala quanto accaduto alla riunione con gli insegnanti. La docente che era in classe – racconta la donna a Il Tirreno – dice di non essersi accorta di nulla perché stava correggendo i compiti. “Gli altri genitori – riporta sempre il Tirreno – hanno invitato i figli a non intromettersi. E la mamma del compagno che ha soccorso Duilio, aiutandolo a sciaquarsi con l’acqua fredda per lenire il dolore, ha ammesso che suo figlio quella mattina era arrivato a casa sconvolto, ma non aveva capito bene che cosa fosse accaduto. Comunque nessuno sarebbe stato disposto a testimoniare contro il bullo”. Bullo che, sempre secondo quanto raccontato dalla mamma – è stato poi sospeso dalla scuola.

Ma al suo rientro in classe, intorno a metà novembre, il ragazzo viene escluso dagli altri compagni. E nella chat di classe arrivano gli insulti: “Sei un infame”. “Non dovevi denunciare”. Quindi il ragazzino non va più a scuola e smette di mangiare. Gli assistenti sociali suggeriscono alla madre di allontanarlo dalla città. Mentre IL compagno della donna all’insaputa di tutti – assicura la mamma – si è presentato “a scuola e ha mostrato a un professore una pistola giocattolo. “Quello là brucia, ma noi abbiamo le armi””. La polizia lo ha prelevato, gli ha sequestrato l’arma e lo ha denunciato per minacce di morte. Il processo è fissato per l’autunno.