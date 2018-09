Il Partito Democratico all’attacco del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Prima con una serie di post su Twitter pubblicati quasi in contemporanea. Poi con la richiesta di accesso agli atti del Comune di Livorno. E infine con un’interrogazione in Commissione. “Ci ha mentito in Senato su suoi rapporti con l’avvocato Luca Lanzalone”, accusano i Dem.

Lanzalone, consulente del Comune di Livorno a guida Cinquestelle, poi presidente di Acea a Roma, è stato arrestato a giugno nell’inchiesta per corruzione sullo stadio della Capitale. E lo scorso 2 agosto il ministro rispose in Senato a un’interrogazione del Pd che gli chiedeva quali rapporti avesse con Lanzalone: “Negli ultimi sei anni non ho avuto alcun rapporto professionale con l’avvocato”, aveva detto.”E invece ha mentito – attaccano ora i Dem quasi in coro – e a smentirlo è un’email su Livorno acquisita dalla magistratura”.

Dalle carte dell’inchiesta sulla crisi dell’Aamps, l’azienda municipalizzata che gestisce i rifiuti a Livorno, è emersa una email, datata 7 gennaio 2016 e inviata da Bonafede al sindaco di Livorno Filippo Nogarin, all’ex assessore al bilancio Gianni Lemmetti ma anche all’avvocato Luca Lanzalone al socio di quest’ultimo Luciano Costantini.

Il ministro, al tempo, era deputato Cinquestelle e responsabile del coordinamento tra il Movimento e i suoi sindaci. In quella mail programmava un incontro per il successivo 18 gennaio nel suo studio a Firenze “per fare un primo punto della situazione, alla luce di queste prime settimane di collaborazione, con gli avvocati dello Studio Lanzalone & Partners”. La collaborazione è quella tra il Comune di Livorno e lo studio legale genovese. L’inchiesta è stata archiviata e i 17 indagati, sindaco compreso, prosciolti. Ma l’email di Bonafede, mai coinvolto nell’indagine, scatena la bufera politica.

Il Pd livornese ha chiesto al sindaco mostrare quel messaggio: “Nogarin deve renderla pubblica, o volete fare come Salvini sui 49 milioni”, ha attaccato il senatore Dario Parrini. Da Livorno risponde il sindaco Nogarin: “Non è un atto pubblico ma una comunicazione privata, e non aggiunge nulla a quanto già accertato dalla procura. E cioè che i rapporti tra Comune e Lanzalone si sono svolti nella massima correttezza”. Dallo staff del ministro si fa sapere invece che Bonafede non ha nulla da aggiungere se non quello che aveva già detto nel question time in Senato.