“Non dobbiamo ammorbidirci”

Quel che è certo è che 14 anni dopo l’ultima volta mercoledì una squadra inglese alzerà nuovamente al cielo la supercoppa europea che ormai sembrava essere solo una questione spagnola (ben 10 trionfi di una squadra di Liga nelle ultime 14 edizioni). E potrebbe essere nuovamente il Liverpool, che a Istanbul ha ricordi bellissimi. I Reds, reduci dal facile esordio in campionato contro il Norwich, sfideranno il Chelsea di Lampard che al contrario alla prima ha rimediato un sonoro 4-0 contro il Manchester United, ma Jurgen Klopp pensa solo ai suoi ragazzi: “Essere affamati è molto importante – sottolinea il tecnico tedesco a Uefa.com – Dobbiamo riuscire ad avere ancora fame di vittoria”.

“Dopo la finale – ammette Klopp – abbiamo avuto circa quattro settimane in cui tutti ci hanno fatto i complimenti ovunque siamo andati ed è stato fantastico. È stato molto bello, ma cose come queste rischiano di ammorbidirti e toglierti energie. Non siamo il tipo di squadra che può incorrere in questi rischi, ma è una cosa che può capitare. Dobbiamo rifare quanto fatto nella passata stagione, aggiustando però alcune cose che non abbiamo fatto benissimo. Dovremo fare meglio”.

“La supercoppa è l’esame finale“

La Supercoppa “non è una competizione che ho mai amato troppo guardare in passato, perché mi ero fermato spesso in finale – fa autoironia Klopp -. La Supercoppa è l’esame finale; se non giochi quella partita significa che non hai vinto la finale. Quest’anno invece è completamente diverso e non vediamo l’ora di giocarla. Che tipo di partita mi aspetto? Rispetto alla finale di Champions sarà diversa. Quella partita non è stata particolarmente entusiasmante, perché entrambe le squadre sentivano tantissima pressione e il peso della coppa”.

La finale di Madrid col Tottenham

La serata di Madrid “è stata travolgente – ricorda Klopp -, ma toccare il trofeo non è una cosa così fondamentale nella vita. Vincerlo è quello che conta veramente. Guardare gli altri stringere la coppa è stato bello, perché in quei momenti riesci a capire cosa provano. Ho in mente tantissime fantastiche immagini che non dimenticherò mai e ovviamente una di queste è quando Hendo (il capitano Jordan Henderson, ndr) ha alzato il trofeo ed eravamo tutti insieme”. Ma al Liverpool è tempo di guardare oltre. Sfuggito il Community Shield, perso ai rigori col Manchester City, mercoledì sera i Reds affronteranno un nuovo derby europeo e la speranza è di tornare a casa con un’altra coppa tra le mani.