Le mutande della discordia

– Uragano Klopp, anche nelle interviste. Il tecnico del Liverpool risponde alle domande di Sport Bild lasciando aperta ogni ipotesi per il proprio futuro: “Spero che i prossimi due o tre anni continueranno allo stesso modo, poi deciderò. Anche il ritiro è una possibilità. Tutto è possibile. Ma mi piacerebbe tornare in Germania. Prima la Nazionale, poi il Bayern Monaco, poi di nuovo il Borussia Dortmund, quindi tornerei a Liverpool per sempre. Non ho idea di cosa accadrà, davvero non lo so”.

Interpellato sulla rivelazione di Wijnaldum, che aveva reso nota la mossa di Klopp di tenere la riunione pre finale di Champions League del 2018 con le mutande con il marchio di Cristiano Ronaldo, il tecnico scherza: “Da quel giorno non le ho più indossate, anche se le avevo comprate per alcuni anni. Le posseggo ancora, ma non le indosso più”. Klopp si fa serio quando parla di Coutinho al Bayern Monaco: “Un giocatore e una persona super. Abbiamo provato a non venderlo ma il Barcellona, con tutti quei soldi, ci ha quasi costretto. Non potevamo permetterci di tenerlo”.