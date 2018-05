– “Non siamo un gruppo che ha alle spalle gli stessi anni insieme che ha il Real Madrid ma abbiamo una chance e dobbiamo provarci. Stiamo bene e meritiamo di essere dove siamo, ora vogliamo arrivare al miglior finale possibile”. Il manager del Liverpool, Jurgen Klopp, invita a sognare e a realizzare quel sogno che si chiama Champions League. Sabato prossimo infatti a Kiev i Reds sfidano il Real Madrid per sollevare al cielo quella coppa che in tre degli ultimi quattro anni è finita nella bacheca dei blancos.

“DOBBIAMO ESSERE CORAGGIOSI” – “Il Real ha più esperienza e l’esperienza è molto importante nella vita ma non è l’unica cosa che conta nel calcio – avverte il tecnico tedesco – È un vantaggio ma puoi pareggiare l’esperienza con la voglia, l’atteggiamento e il lavoro. Loro sono un’ottima squadra, ma la voglia non ci manca. Lavoriamo per realizzare i nostri sogni e speriamo di poterlo dimostrare. Sono le partite che tutti vogliono giocare e ci dobbiamo approcciare a questo appuntamento in modo positivo, dimostrando perché vale la pena essere coraggiosi. Perché non era facile essere coraggiosi contro il Manchester City o contro la Roma ma lo siamo stati”.

“SIAMO FORTI MENTALMENTE” – Klopp non ha dubbi sulla tenuta mentale dei suoi, poco abituati a questi palcoscenici. “Se non fossimo forti mentalmente, non saremmo qui. Ma lo siamo. Abbiamo affrontato e superato tante situazioni difficili e sono felice di dove siamo. Una finale di Champions è qualcosa di grande ma anche qualcosa da godersi. Ci proveremo e sappiamo cosa significherebbe per i tifosi del Liverpool se andasse bene”.

LOVREN: “SAPPIAMO COME FERMARE RONALDO” – “E’ un sogno diventato realtà per ognuno di noi – confessa il difensore Dejan Lovren – Io ho sempre sognato di giocare in Champions e un giorno alzarla. Ora abbiamo la più grande occasione della nostra vita, per alcuni l’unica. Ronaldo? Gente come Ronaldo, Salah e Messi va rispettata. Cristiano segna ogni anno più di 30 gol, anche nelle stagioni meno positive. Ma sappiamo come difendere da squadra e per fermare Ronaldo, dovremo fermarlo insieme. Ci saranno dei momenti in cui ci sarà un uno contro uno, sarà dura ma sono pronto”.

In avanti toccherà a Sadio Manè, assieme a Salah e Firmino, provare a far male. “Cercherò di fare del mio meglio per aiutare la squadra e segnare. È una delle più importanti partite della nostra carriera. Non sarà facile, loro hanno esperienza e qualità ma noi abbiamo giocatori e allenatore per battere chiunque al mondo”.