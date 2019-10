Klopp sbotta: “O trovano altra data o non giochiamo i quarti”

– Dieci gol (un incredibile ed emozionante 5-5 nei 90 minuti regolamentari), poi i rigori. E’ stato uno spettacolo il Liverpool-Arsenal che mercoledì sera ad Anfield Road ha permesso ai campioni d’Europa di qualificarsi ai quarti di finale della Coppa di Lega. Un’altra gioia per Jurgen Klopp, che però al termine del match è apparso piuttosto contrariato arrivando a minacciare una decisione clamorosa: ritirare la sua squadra dalla competizione. Il motivo? Il calendario troppo fitto di impegni per i Reds fra Premier League, Champions e Mondiale per Club.

“Non ho fatto io il calendario, quindi sono altre le persone che se ne dovrebbero occupare. La Fifa dice che dobbiamo esserci per il Mondiale per club e ci saremo. Stessa cosa per la Premier League e ovviamente non possiamo mancare. Poi c’è la Coppa di Lega, che vogliamo giocare, ma non vogliamo che la partita sia il giorno di Natale alle 3 del mattino. Se non troveranno una data giusta per noi vuol dire che non ci presenteremo in campo e non giocheremo – ha sbottato il tecnico tedesco in conferenza stampa, furioso con le istituzioni calcistiche inglesi – e chiunque sarà l’avversario ai quarti passerà già il turno. È giusto che questo problema esca fuori adesso, non saremo noi le vittime di questo sistema. Fino a oggi questo problema di calendario è stato ignorato, e credo infatti che per evitarlo molti della Premier League fossero davanti la tv a tifare Arsenal, beh, mi dispiace siamo passati noi…”.

Il sorteggio abbina i Reds all’Aston Villa

A beneficiare dell’eventuale clamorosa decisione sarebbe l’Aston Villa, abbinato dal sorteggio al Liverpool per i quarti di finale della competizione, in programma il 16 dicembre. Le altre sfide saranno Oxford United-Manchester City, Manchester United-Colchester United ed Everton-Leicester. Sul profilo Twitter ufficiale della Carabao Cup, la Coppa di Lega, viene comunque precisato che sarà individuata una data alternativa per la squadra di Klopp, che proprio in quei giorni sarà di scena al Mondiale per club.