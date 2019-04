Archiviata la prima puntata del Grande Fratello 16 (premi qua per scoprire gli ascolti), Barbara d’Urso ora dovrà occuparsi di Live – Non è la d’Urso, che tornerà con il quinto appuntamento domani sera.

Dopo Fabrizio Corona, Wanna Marchi e Stefania Nobile, Asia Argento e Morgan, nell’uno contro tutti ci sarà Pamela Prati in queste settimane sotto accusa in merito al suo chiacchierato matrimonio con Mark Caltagirone, di cui nessuno sa niente. Ad annunciarlo in anteprima è stato Dagospia, lo stesso portale che ha sollevato i primi dubbi sul matrimonio della showgirl con l’imprenditore, specificando come all’anagrafe del Comune di Roma sia registrata ancora come nubile, nonostante si sia sposata (così sostiene lei) a gennaio. Un mistero che coinvolge anche i due figli presi in affido e che hanno fatto insorgere molti dubbi. Esistono davvero?

Insomma, Pamela Prati ha mentito da Caterina Balivo e Mara Venier quando ha parlato di Mark Caltagirone, del matrimonio e dei figli oppure è stato tutto un fraintendimento?

“Di Mark Caltagirone non appare mai una traccia video, foto o professionale – scrive Il Fatto Quotidiano – né nelle foto di copertina delle nozze concesse a Gente, né sulle numerose foto che la Prati posta su Instagram (taggando Mark in continuazione). “Di lui nessuno sa nulla”, spiegano da Dago. “In rete non c’è una foto, una dichiarazione o una generica traccia. L’account Instagram è privato (…) La pagina Facebook della “Mark Caltagirone holding” – che si legge essere gestita da Sebastian Caltagirone(ma chi? Il bambino di 11 anni? E in affido ha già avuto il cognome del padre) – è scarna, non ci sono immagini dell’azienda o degli uffici del gruppo, non c’è un logo né una foto dell’imprenditore”.

Live – Non è la d’Urso – ascolti

1^ puntata: 2.796.000 telespettatori (17,1% di share)

2^ puntata: 2.331.000 telespettatori (14% di share)

3^ puntata: 2.140.000 telespettatori (13,2% di share)

4^ puntata: 2.515.000 telespettatori (14,1% di share)

Ho visto e ascoltato Pamela Prati a Domenica In, con tanto di invito alle nozze. Pochi giorni dopo sono emerse troppe stranezze via Dagospia. Mi sono detto: un’ospitata dalla d’Urso è d’obbligo, come pure un bel vaff… di Mara. Il primo l’ho indovinato, vediamo l’altro. 😅 — BubinoBlog (@bubinoblog) 9 aprile 2019