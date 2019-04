Continua la maratona di Barbara d’Urso e chiusa la seconda puntata del Grande Fratello che ha visto l’uscita di Audrey Chabloz e l’entrata di Francesca De Andrè (premi qua per scoprire gli ascolti), l’attenzione ora è rivolta tutta sulla sesta puntata di Live – Non è la d’Urso che andrà in onda domani sera.

I primi due ospiti della sesta puntata (come anticipato da Blogo) saranno infatti Vittorio Sgarbi ed Alba Parietti e se il primo è spesso nei salotti pomeridiani della conduttrice, per la Parietti è un vero e proprio “ritorno”, dopo le aspre critiche rivolte alla conduttrice un paio di anni fa.

Era il 2017, infatti, quando Alba Parietti ospite a Tv Talk su Rai Tre disse:

“I programmi della d’Urso sono lo scempio della dignità umana. Perché non sono mai sua ospite? Non siamo per niente in buoni rapporti, perché io ho parlato molto male del suo modo di fare televisione, che io disapprovo. Devo comunque complimentarmi perché con pochi soldi riesce a ottenere grandissimi ascolti”.

Mentre risalgono al 2015 queste parole rilasciate al programma radiofonico La Zanzara:

“Barbara d’Urso è un tritacarne, fa uno spettacolo e deve fare ascolti. E’ una cinica e brava signora della tv che porta a casa risultati ottimi con quattro soldi. Alla d’Urso non importa nulla di Corona. Chi fa la tv non ha più sentimenti, è cinico”.

Alba Parietti (che incontrerà di nuovo Vittorio Sgarbi dopo La Pupa e il Secchione) e Barbara d’Urso hanno fatto pace?

Live Non è la d’Urso – ascolti

1^ puntata: 2.796.000 telespettatori (17,1% di share)

2^ puntata: 2.331.000 telespettatori (14% di share)

3^ puntata: 2.140.000 telespettatori (13,2% di share)

4^ puntata: 2.515.000 telespettatori (14,1% di share)

5^ puntata: 2.369.000 telespettatori (13,2% di share)