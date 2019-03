Live – Non è la d’Urso tornerà domani sera con il terzo appuntamento e dopo aver assistito all’uno contro tutti di Fabrizio Corona e di Wanna Marchi e Stefania Nobile, domani sera sarà la volta di Asia Argento che tornerà a Mediaset dopo essere stata a Verissimo ed al Maurizio Costanzo Show.

Barbara d’Urso con lei affronterà tutti i casi che l’hanno vista protagonista nel corso di quest’ultimo anno e mezzo: dalle accuse di molestie nei confronti del regista Weinstein e da parte dell’attore Jimmy Bennet, alla storia con Fabrizio Corona che è tornato in carcere da 24 ore.

Oltre Asia Argento sono previsti in studio anche Cristiano Malgioglio ed Iva Zanicchi (che faranno un “clamoroso annuncio”) che sarà al 99,9% inerente al Grande Fratello che partirà fra due settimane. Loro, come si vocifera da settimane, potrebbero infatti essere i due opinionisti. La Zanicchi ricoprirebbe il posto lasciato vuoto da Simona Izzo, che così ha commentato:

“Nessuno mi ha chiesto di rifare il GF e nessuno mi ha telefonato. Non è nei miei progetti , visto che io devo girare un film. Io facevo l’opinionista e credo di aver dato un piccolo contributo. Anche se avevo poco spazio per parlare, vicino a me c’era l’esuberante Malgioglio. Con Barbara mi sono divertita ma il suo GF non lo rifarei, non c’era spazio per intervenire”.