Live Non è la d’Urso nonostante gli ascolti in crescita (quella di ieri sera è stata la puntata più vista a livello di telespettatori e la seconda a livello di share dietro quella di debutto), la prossima settimana non andrà in onda.

Il programma di Barbara d’Urso – dopo sei settimane consecutive – si prende infatti una pausa di sette giorni per tornare con la settima puntata mercoledì 1^ maggio.

Una scelta dovuta per forze maggiori, dato che per evitare di andare in onda il lunedì di Pasquetta la puntata del Grande Fratello della prossima settimana è stata posticipata a martedì, rendendo impossibile alla conduttrice replicare con un nuovo show la sera successiva. Il GF, come sappiamo, si trova a Roma, mentre lo studio di Live Non è la d’Urso è a Milano.

Dopo il successo dell’ultima puntata non mi stupirei se la soap opera di Paola Caruso continuasse: dopo aver scoperto chi è la madre biologica deve ancora scoprire chi è suo padre e far conoscere suo figlio a sua madre adottiva.

Live Non è la d’Urso – ascolti

1^ puntata: 2.796.000 telespettatori (17,1% di share)

2^ puntata: 2.331.000 telespettatori (14% di share)

3^ puntata: 2.140.000 telespettatori (13,2% di share)

4^ puntata: 2.515.000 telespettatori (14,1% di share)

5^ puntata: 2.369.000 telespettatori (13,2% di share)

6^ puntata: 2.827.000 telespettatori (16,55% di share)