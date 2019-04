Ieri sera Barbara d’Urso a Live – Non è la d’Urso ha intervistato Morgan che è stato messo davanti alle celebri sfere con gli opinionisti che lo hanno bacchettato in merito al suo stile di vita. Fra loro anche un’inedita Elenoire Casalegno, un pungente Francesco Facchinetti ed il ritorno di Veronica Satti.

L’intervista di Morgan è stata mandata a fine serata, dopo il talk sulla ricchezza con Taylor Mega e Donna Ciretta, l’intervista a Pupo e l’incontro in ascensore fra Paola Caruso e la sua presunta madre biologica.

Un’intervista conclusiva che ha visto per la prima volta decretare i vincitori del Live Sentiment (in questo caso solo Morgan) con solo la presenza di Barbara d’Urso in onda.

Nessun blackout in studio, nessuna luce verde / luce rossa sopra le teste degli ospiti.

Il motivo?

Era un’intervista registrata.

Morgan, infatti, aveva un impegno in serata ed il suo intervento con gli ospiti era stato registrato intorno alle 19:00, un paio di ore prima della effettiva messa in onda.

Quando Barbara d’Urso ha così annunciato il risultato del Live Sentiment lui aveva lasciato lo studio da un bel po’.

Tutto il blocco di Morgan è registrato — Andrea Treccani (@andreatreccani) 3 aprile 2019