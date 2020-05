Domenica scorsa Marco Carta avrebbe dovuto essere a Live Non è la d’Urso probabilmente per parlare di una fake news legata ad un’intervista mai rilasciata dal cantante sulla morte della nonna. Barbara d’Urso però ha annunciato in diretta: “Avevo detto che ci sarebbe stato Marco Carta stasera. Aveva già fatto il biglietto aereo, c’è stato un problema per cui non è potuto essere qui. Ovviamente Marco tu sai che io ti amo e ti aspetto domenica prossima nello studio di Live Non è la d’Urso“.

Striscia la Notizia ieri sera ha trasmesso un fuorionda in cui Carmelita confessa al suo autore di non aver tempo per far intervenite il vincitore di Sanremo: “Ivan non facciamo in tempo a far tutto. Marco Carta non c’è tempo. Capito? Dico che doveva venire qui, ma non è riuscito ad arrivare con l’aereo”.

Marco Carta non l’ha presa bene ed è sbottato: “Secondo me sfumo, perché è quasi l’una. Dice che è andata lunga? Si vabbè, mi dà il doppio. La serata l’ho passata qui. Deficiente. Cristina io sono qui dalle 22. Questo non va bene. Sono stato sul divano dalle 10, a me questo atteggiamento non mi piace, me lo potevate dire anche un’ora fa. Questo è brutto. Non lo so se verrò domenica prossima, non lo so, adesso non lo so. […] Mi ha chiamato adesso un’autrice dicendomi che lei adesso in diretta dirà che ho perso il volo. Ma io non ho perso il volo. A questo punto che dica che non c’è stato spazio. Che si prenda la responsabilità. io vado a fumarmi una sigaretta”.

Non è la prima volta che Striscia tira fuori un fuorionda di Live Non è la d’Urso, era successo anche per la lite tra Sgarbi e Barbara.



Marco Carta: il fuorionda di Striscia la Notizia (video)