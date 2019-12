Live Non è la d’Urso nel suo secondo ciclo di vita cambierà – di nuovo – giorno di programmazione e dopo aver debuttato la domenica sera (per esser poi successivamente posticipato al lunedì sera), da gennaio 2020 Barbara d’Urso tornerà ad occupare la serata del mercoledì, come ci aveva abituato durante la prima stagione.

La causa del cambiamento è l’imminente arrivo del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, che andrà in onda proprio il lunedì sera. Con il reality di lunedì ed il grande cinema di martedì, Canale Cinque ha chiesto alla d’Urso di occupare la serata del mercoledì con il suo talk, per poi lasciare spazio al quiz il giovedì (previsto il ritorno di Gerry Scotti con Chi Vuol Esser Milionario?), la fiction il venerdì (staffetta fra Fratelli Caputo, Masantonio e Made In Italy) ed ovviamente Maria De Filippi il sabato sera.

La notizia è stata data implicitamente dalla pubblicazione dei listini Mediaset di gennaio – marzo 2020.

Ovviamente quando l’azienda chiama, la d’Urso risponde.