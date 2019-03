Barbara d’Urso al termine della puntata odierna di Pomeriggio Cinque ha annunciato il primo ospite che mercoledì sera sarà protagonista della seconda puntata di Live non è la d’Urso.

L’ospite in questione è in esclusiva mondiale (come sottolineato dalla stessa conduttrice) e si tratta di Brigitte Nielsen.

“E’ in esclusiva mondiale giuro, perché non è mai stata ancora in televisione soprattutto con la creaturella. Sto parlando di Brigitte Nielsen che come sapete è diventata mamma a 54 anni. Mercoledì sera sarà ospite in diretta con tutta la famiglia compresa la bambina. Viene dagli Stati Uniti apposta per voi, ne ha parlato tutto il mondo”.

Brigitte sarà quindi ospite di Live non è la d’Urso con il compagno Mattia Dessì, l’ultimogenita Frida ed i figli maggiori Killian, Julian e Raoul. Grande assente Aaron, ancora in Honduras nel cast de L’Isola dei Famosi.

Brigitte Nielsen lo scorso settembre sarebbe dovuta essere ospite a Domenica In da Mara Venier, ma l’incontrò saltò in seguito ad un mancato accordo tra le parti sul compenso.