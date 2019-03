Albano insieme alla sua seconda famiglia (allargata) composta da Loredana, Yasmine, Albano Junior e Brigitta (quest’ultima primogenita della Lecciso avuta da una precedente relazione), è stato ospite della prima parte di Live – Non è la d’Urso ed al momento delle “sfere” il cantante di Cellino (che è stato recentemente bandito dall’Ucraina perché considerato una minaccia alla sicurezza nazionale) ha temuto che fosse presente Romina Power.

Nelle sedie-sfere, infatti, ci sono tutti personaggi che hanno avuto in qualche modo a che fare direttamente / indirettamente con l’intervistato e che sono in accordo / disaccordo con il tema trattato, motivo per cui – al momento della prima rivelazione – Albano ha detto sottovoce (ma a microfono aperto) “Che c’è Romina? No eh“.

Ovviamente dietro la sedia-sfera non c’era Romina Power (ma magari!) ma Cristiano Malgioglio che ha deciso di inginocchiarsi davanti il cantante per ringraziarlo dell’esistenza di Loredana Lecciso. Un piccolo momento surreale in previsione della sua nuova esperienza televisiva al Grande Fratello (magari in coppia con Iva Zanicchi?).