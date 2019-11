Dopo aver affrontato il caso di Pamela Prati (con tanto di messaggi di Mark Caltagirone) ed aver discusso sul matrimonio fra Tony Colombo e Tina Rispoli, Massimo Giletti ha completato la sua trasformazione in Live Non è Giletti con il talk su Vittorio Sgarbi e Vittorio Feltri, protagonisti dell’ultima puntata di Live Non è la d’Urso.

L’argomento di discussione sono state le risse in tv con Alessandro Cecchi Paone ed Hoara Borselli chiamati a commentare. Ovviamente – come già scritto – sono state mostrate le risse televisive più celebri dei due ‘Vittori’.

“Non capisco perché uno che dice sempre parolacce come Vittorio Sgarbi continui a essere invitato regolarmente in tutte le trasmissioni TV”, ha commentato Alessandro Cecchi Paone, che è poi andato più pesante sul commento su Vittorio Feltri: “Lui è stato un grande direttore, ma quello che non tollero è che ce l’ha sempre con le donne, è misogino, è inammissibile! Anche quello che ha detto una settimana fa a Vladimir Luxuria, si deve vergognare di quello che ha detto a Vladimir Luxuria. E’ inammissibile. Non deve attaccare le donne”.

Al di là delle battute ormai sembrerebbe essere scontato l’ammiccamento di Giletti agli argomenti della d’Urso. Ormai basta guardare la puntata del lunedì di Live Non è la d’Urso per capire di cosa parlerà la domenica successiva Massimo Giletti a Non è l’Arena.