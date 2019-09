Bruce Springsteen ha fatto un’apparizione a sorpresa sabato all’inaugurazione di una nuova mostra in onore del rocker nella sua città natale nel New Jersey.

Springsteen: His Hometown. Una mostra dedicata a Bruce Springsteen a Freehold ha avuto un ospite d’eccezione: lo stesso Boss.

L’artista, infatti, si è presentato a sorpresa alla la serata di gala di apertura del New Jersey, esibendosi live, sotto gli occhi stupiti dei presenti. Sono seguite, poi, le esibizioni di Bobby Bandiera e Joe Grushecky and The Houserockers.

Bruce Springsteen, live a sorpresa in New Jersey: il video

Durante il set di Joe Grushecky and The Houserockers, Bruce Springsteen – che ha partecipato al gala ospitato dalla Monmouth County Historical Association – è salito sul palco per cantare una sua canzone del 1988, Light of Day.

Ecco il video dell’esibizione a sorpresa:

“Non posso rimanere a lungo“, ha detto Springsteen ai partecipanti,”Ho la mia famiglia in città, ma volevo solo tornare e ringraziare tutti per il sostegno all’Associazione storica. È bello essere onorati nella mia città natale“.

Bruce Springsteen, Western Stars: uscita al cinema

La mostra fa leva su 150 pezzi, di cui venti donati dallo stesso Springsteen e una cassetta postale del cantautore per fan. La mostra è aperta al pubblico fino all’autunno del 2020.

Anche se Springsteen non è andato in tournée, visto che è stato impegnato anche con il suo film di debutto da regista, Western Stars, è salito sul palco in una manciata di occasioni, tra cui una sorpresa alla première di Blinded by the Light e un cameo durante uno spettacolo di Southside Johnny Show.

Il film Western Springs di Springsteen arriva nelle sale il 25 ottobre 2019. Non ci resta che attendere ulteriori notizie sul suo prossimo tour e capire se toccherà anche l’Italia. C’è infatti chi spera in un suo concerto a Imola.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/brucespringsteen

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/brucespringsteen