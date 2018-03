Lunedì scorso durante l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi abbiamo assistito alla catfight tra Francesca Cipriani e Valeria Marini.

La naufraga ha accusato Queen Valery di aver sbottato contro di lei mesi fa a Casa Signorini, ma la Marini ha negato tutto.

A fare chiarezza su questa vicenda è arrivato proprio Alfonso Signorini, che era presente durante la puntata incriminata del suo show:

“La verità devo dirla, la racconto io. Valeria è stata ospite a Casa Signorini per 2 mesi, durante una puntata ha visto che c’era la Cipriani, ha sbottato e ha detto ‘o me, o lei’. Questo è. Allora io me ne sono andato dalla Cipriani quando il programma non era iniziato, la Marini pretendeva che Francesca se ne andasse, io non ho voluto e le ho detto ‘tu allora non stare qui in salotto, stai in cucina con lo chef e io verrò da te in disparte e ti intervisterò in cucina’. Io confermo quello che ha detto la Cipriani, Valeria ieri ha smentito, ma ha raccontato una bugia, perché è veramente accaduto quello che ha raccontato Francesca. La Cipriani c’era rimasta così male che si è messa a piangere.”