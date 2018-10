Litiga con la moglie e butta la figlia di 6 anni dal balcone

(Fotogramma)

Ha lanciato dal balcone la figlia di sei anni e ha accoltellato il più grande di circa 10 anni. E’ quanto avvenuto in una palazzina in via XXV aprile, al quartiere Paolo VI di Taranto, dove – riferisce ‘La Gazzetta del Mezzogiorno – un uomo avrebbe tentato di uccidere i figli al termine di una lite con la moglie. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo avrebbe accoltellato il figlio più grande di 10 anni per poi lanciare la figlia più piccola di appena sei anni dal balcone del terzo piano della palazzina in cui vive la famiglia. I piccoli sono stati trasportati subito al pronto soccorso del Santissima Annunziata: la bimba è in gravissime condizioni mentre le condizioni del fratello non desterebbero grande preoccupazione. L’uomo, bloccato da alcuni vicini attirati dalle grida, è stato arrestato.