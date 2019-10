Lite tra Morgan e un paparazzo. L’intervento della polizia di Milano nella notte poco dopo l’una e un quarto nella centralissima corso Garibaldi a Milano. “Il fotografo ha fatto degli scatti a Morgan con una donna, e, poi, c’è stata una lite” spiegano all’Adnkronos dalla Questura di Milano. “I colleghi hanno trovato il paparazzo con la camicia un po’ strappata”. “Morgan è stato indagato in stato di libertà per esecuzione arbitraria delle proprie ragioni”, mentre il fotografo, un ragazzo del ’90, è stato indagato in stato di libertà per tentata estorsione” perché sembra che gli avrebbe chiesto “15mila euro perché non le desse a una testata giornalistica”.

Fonte