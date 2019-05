Cristian Imparato è convinto che Michael Terlizzi sia gay ed a niente è servito il giuramento di quest’ultimo sulla testa di sua sorella, perché per il cantante di Io Canto il bel Terlizzi è gay e basta.

“Non sono gay, te lo giuro sulla testa di mia sorella che è la persona più importante della mia vita. Perché dovrei dirti una bugia? Mi dà fastidio che continui a dire che ne parleremo fuori perché non c’è niente da parlare, sono etero. Fuori coltiveremo la nostra amicizia, ma questo su questo punto non c’è altro da dire. Sono tutte stron*te, chiuso il discorso. Una volta che io dico ‘NO’ è un ‘NO’ e basta. Ti devi fidare di me se mi vuoi bene. Hai questo dubbio di me? Tienitelo non mi interessa, ma io voglio che tu credi a me perché devi dare per certo quello che ti dico io”.

Cristian però, che fino a ieri lo chiamava ‘fratello’, ha preso le distanze da lui dicendo di non fidarsi:

“Io non ti conosco, non mi fido, ne ho passate tante io, ho avuto in passato storie con ragazzi etero che non sapevano fossero gay, posso restare con il punto interrogativo su te, io? Io resto con il dubbio, mi dispiace. Se tuo padre ha detto che non gliene frega se sei gay è perché magari era in televisione ed in TV tutti dicono cose positive”.

Michael Terlizzi poi ha parlato degli amici di Guendalina Canessa, che avrebbero svelato a quest’ultima la sua presunta omosessualità:

“Gli amici di Guendalina mi avranno visto con qualche omosessuale per dire che lo sono, perché non esistono ‘prove’ che sostengono quanto detto. Ho molte conosce gay, lavoro nella moda dove ci sono molti gay, esco con i gay e mi scambio il numero con loro, ma questo non mi rende gay. Per carità, non è che hanno detto che ho rubato, non me ne frega nulla se dicono che sono gay, ma per rispetto della verità dico che non è vero nulla, sono solo riservato. Chiuso il discorso”

Anche per Guendalina Canessa Michael Terlizzi è gay, ma la sua convinzione è scesa – dopo averlo conosciuto – dal 100% all’85%.

“Cristian ha avuto solo una sensazione ed io, non conoscendoti, quando mi hanno detto questa cosa fuori per me è sembrata molto naturale ed ho pensato ‘claro che sarà così!’ poi quando tu ieri guardandomi in faccia mi hai raccontato come sei, io ti voglio credere.. Ma io e Cristian abbiamo una sensazione diversa. Io vivo con i gay e la sensazione è che lo sei, ma ora all’85% eh, non più come prima”.

Quando Guendalina ha parlato di percentuali sono caduto dalla sedia.

Povero Michael.