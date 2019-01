La famiglia Forla è molto conosciuta a Sant’Antonino di Susa, non solo per la carriera politica del padre, che è stato vicesindaco nel quinquennio 2009- 2014. Il dentista, che è stato arrestato, ricopriva infatti anche il ruolo di direttore della casa di riposo. Il giovane per alcuni anni era andato a vivere a Lucca, dove conviveva con la sua ragazza, una studentessa di Medicina. Qualche mese fa era tornato in Valsusa e sembra che da quel momento in poi i suoi problemi psicologici fossero peggiorati. E di conseguenza anche i litigi in famiglia. Come quello in cui è morto.

Lunedì padre e figlio erano a casa, in via Superga 5. La moglie era uscita. Poco dopo le 16 tra i due è scoppiato un violento litigio. Una discussione, l’ennesima, per motivi di poco conto. Poi quella morte, avvolta a questo punto dal mistero. Il padre ha subito confessato ai carabinieri