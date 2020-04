L’Uefa continua a lavorare sui calendari della prossima stagione: l’Italia dovrebbe giocare due partite di Nations League a settembre (in casa con la Bosnia e in trasferta con l’Olanda), un’amichevole e due gare di Nations (in Polonia e in casa con l’Olanda) e sempre un’amichevole e due incontri di Nations a novembre (Italia-Polonia e Bosnia-Italia). E’ confermata l’amichevole rinviata a marzo con la Germania, non ancora quella con l’Inghilterra.

Per le date della fase finale dell’Europeo Under 21 in Slovenia e Ungheria è stata accolta con interesse la proposta italiana, che potrebbe essere fatta propria l’11 maggio prossimo dalla Commissione competizioni Uefa, di cui il presidente federale Gravina è vicepresidente, e poi ratificata il 27 maggio dal comitato esecutivo: le 14 qualificate dei 9 gironi iniziali (le 9 prime classificate, più le 5 migliori seconde), più Slovenia e Ungheria, si affronterebbero a marzo in un’ulteriore fase a gironi (4 da 4 squadre, passano le prime 2 di ogni gruppo), per poi giocare le Final eight la prima settimana di giugno 2021.