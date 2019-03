L’Italia del diabete? Disuguale, disomogenea, per l’accesso ai farmaci, ai device e ai servizi. È il risultato dell’indagine condotta dalla Sid, la Società italiana di diabetologia, sulle differenze regionali riguardo alla malattia di cui in Italia soffrono tre milioni e 700 mila persone (più un altro milione che non sa di soffrirne). Uomini e donne che – dimostrano i dati Sid – a seconda di dove risiedono possono contare su trattamenti differenti ma anche a difficoltà differenti.

Chi ha il diabete di tipo 2 in Sicilia, per esempio, può contare su 25 strisce al mese per la misurazione dell’insulina ma su 150 se risiede per esempio in Abruzzo o Molise o in Toscana o Umbria. Se è friulano o ligure può stare certo al 100% che il suo centro diabetico avrà un ambulatorio podologico, un servizio dedicato al piede diabetico. Se invece è marchigiano o piemontese per dire, le probabilità calano del 25%, e di un altro 25% se emiliano romagnolo e via così, a macchia di leopardo.



L’ottica propositiva

“La nostra indagine nasce dalla considerazione che esiste in Italia, come è noto da tempo, una notevole variabilità interregionale nella gestione della malattia – afferma Francesco Purrello, presidente della Società Italiana di Diabetologia –. Fino a oggi, tuttavia, queste informazioni non erano state raccolte, analizzate e misurate in modo sistematico cosa che invece viene fatto con questo documento, che non ha intenzione di proporre classifiche di merito tra regioni più o meno virtuose, ma fornire spunti di riflessione in un’ottica pienamente propositiva”. Il documento – che è stato realizzato coinvolgendo i presidenti delle sezioni regionali della Sid – prende in considerazione tre aspetti fondamentali dell’assistenza diabetologica: i criteri di accesso, distribuzione e rimborsabilità di farmaci e presidi sanitari, la distribuzione e accessibilità di centri per la cura del piede diabetico sul territorio, la legislazione regionale che norma la malattia.



Farmaci

Esiste in Italia una grande variabilità tra le regioni nelle modalità con cui i farmaci vengono prescritti e dispensati. Questo è vero per tutti i medicinali, dice l’indagine – ma soprattutto per i quelli più innovativi (inibitori di DPP-IV, agonisti recettoriali del GLP-1, inibitori di SGLT2 o nuovi analoghi dell’insulina). Non tutti sono rimborsati in tutte le Regioni. Alcune Regioni, difatti, adottano misure che impattano sulle modalità di prescrizione e dispensazione. In particolare Emilia Romagna e Veneto applicano la cosiddetta prescrizione limitata cioè hanno promulgato delibere che limitano le quantità dei farmaci innovativi che possono essere utilizzati, in aggiunta ai criteri clinici di restrizione definiti dall ‘Aifa. In Emilia Romagna la distribuzione dei farmaci delle classi più innovative viene effettuata esclusivamente dalle farmacie degli ospedali e non dalle farmacie territoriali.



Device: strisce microinfusori.

Le strisce per controllare la glicemia erogabili a totale carico della regione a un paziente con diabete di tipo 1 variano dalle 25 al mese in Sicilia alle 250 in Abruzzo, Molise o Toscana mentre per pazienti con diabete di tipo 2 in terapia multi-iniettiva, il limite massimo di strisce erogabili a totale carico della regione va da un minimo di 25 al mese in Sicilia a 150 in Abruzzo-Molise, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Piemonte, Toscana, Veneto-Trentino Alto Adige e Umbria. I microinfusori per insulina sono rimborsati ovunque, ma è l’accesso a cambiare: si va da Liguria, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Toscana e Calabria dove tutti i centri diabetologici possono prescriverli, a Lazio, Piemonte, Puglia e Veneto dove solo pochi centri sono autorizzati a farlo.



Il piede diabetico

Il 15 % dei diabetici va incontro a questa grave complicanza che dopo i traumi è la seconda causa di amputazione. Ma, anche, qui le diseguaglianza dei servizi per i pazienti sono notevoli. La distribuzione di ambulatori podologici nei Centri di Diabetologia italiani è tuttora a macchia di leopardo – si legge nel documento – anche se in lieve aumento rispetto alla precedente indagine Sid del 2016. Dai dati raccolti dai diabetologi è infatti emerso che nelle regioni Friuli Venezia Giulia e Liguria il 100 per cento dei centri ha un ambulatorio podologico, nelle Marche, Piemonte, Valle D’Aosta, Toscana e Umbria il 75 %, in Emilia Romagna il 50%, e il resto delle regioni ha un ambulatorio podologico dedicato solo nel 25 per cento dei centri.



Ridurre le disparità

“La disomogeneità importante tra le diverse regioni nella regolamentazione dell’accesso a farmaci e presidi per il diabete pone un serio problema di disuguaglianza tra i cittadini – dice Agostino Consoli, presidente eletto della Società Italiana di Diabetologia – Su questo occorre che si faccia un ragionamento sereno, che deve andare nell’ottica di ridurre il più possibile queste disparità”. Emergono anche, dall’analisi fatta dalla Sid, aggiunge Consoli, “differenze organizzative tra le varie regioni che possono avere un impatto importante sulla spesa e sulla sua razionalizzazione. L’ottica non è tutto a tutti ma capire chi ha bisogno di cosa. Dall’indagine emerge che ci sono sul territorio atteggiamenti molto diversi, anche all’interno d una stessa regione, a volte anche solo per questioni contingenti, magari per la presenza di specialisti in una certa asl più dedicati”.



L’aderenza alle terapie

“In Italia solo il 65 per cento delle persone con diabete è aderente alla terapia. La non aderenza alla terapia comporta il raddoppio nel numero di ricoveri ospedalieri, il raddoppio dei costi del trattamento del diabete per il Servizio sanitario nazionale, un aumento di circa 6 giorni ogni anno di assenza dal lavoro e un aumento del 30% della mortalità per tutte le cause – riflette Giorgio Sesti, presidente della Fondazione Diabete Ricerca – tra i fattori che impattano fortemente sull’aderenza terapeutica hanno un ruolo importante la semplificazione all’eccesso alle prescrizioni dei farmaci e dei presidi, la frequenza di visite da parte dello specialista e la possibilità di cura del team diabetologico. Il tema delle differenze regionali nell’accesso a farmaci, presidi e servizi per il diabete ha un grande rilievo in termini di salute pubblica e di costi sanitari diretti e indiretti”.