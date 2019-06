Staffetta del digiuno, donazioni, sciopero della fame, presìdi. Mentre è ancora stallo sulla Sea Watch, in attesa di ricevere l’autorizzazione allo sbarco, si moltiplicano le iniziative di solidarietà in tutta Italia: azioni e manifestazioni a supporto della scelta della comandante Carola Rackete, che ha deciso di varcare le acque territoriali italiane, e dei 42 migranti che da settimane vivono in condizioni di estrema difficoltà a bordo dell’imbarcazione. STAFFETTA DEL DIGIUNO – Si chiama #FateliScendere l’iniziativa dell’avvocata e blogger Giulia Selvaggi nata per contestare la scelta del governo italiano di non permettere lo sbarco a Lampedusa. Dopo che la Corte europea dei diritti umani aveva rigettato il ricorso dell’Ong tedesca per ottenere l’autorizzazione a sbarcare, la situazione si era aggravata: “Abbiamo comunicato ai naufraghi la decisione della Corte di rigettare il ricorso. Sono disperati. Si sentono abbandonati” scriveva qualche giorno fa Sea Watch su Twitter. Così Giulia Selvaggi ha deciso di attivarsi. “Di fronte all’inerzia dei nostri governanti, ho pensato di lanciare un’iniziativa per dire che noi invece ci siamo: una staffetta del digiuno, un modo simbolico per chiedere di fare scendere i naufraghi che sono sulla Sea Watch” ha scritto su Twitter la promotrice della staffetta, che in pochissimi giorni ha ricevuto più di 250 adesioni. Poi mercoledì, dopo la scelta della comandante, la decisione di mettere uno stop all’iniziativa: “Continuano ad arrivare mail per chiedermi di aderire alla staffetta del digiuno – fa sapere la blogger -. Vista la situazione direi di fermarci”.

