Una sezione apposita dell’istituto nazionale di astrofisica all’interno di un’università. Un esperimento-pilota importante che parte dalla Puglia e da Lecce, nella sede dell’Università del Salento. L’Inaf è il principale ente di ricerca italiano per lo studio dell’universo, specializzata in astrofisica e astronomia e sviluppo di tecnologie innovative e strumentazione d’avanguardia per lo studio e l’esplorazione del cosmo.

E dopo le numerose collaborazioni con enti privati e universitari, ora ha deciso di aprire una propria sezione universitaria e di cominciare dalla nostra regione. Sarà l’Unisalento la prima sede, a partire dall’inaugurazione del prossimo 21 febbraio. Il rettore Fabio Pollice, il presidente dell’Inaf Nicolò D’Amico e il responsabile della sezione salentina dell’Inaf Francesco Strafella apriranno i lavori, insieme a istituzioni, studiosi, esperti in materia e rappresentanti di aziende del comparto aerospaziale, per poi passare alle relazioni scientifiche.

La scelta di Lecce non è però casuale. La collaborazione con l’UniSalento è il coronamento di una condivisione di esperienze che ormai supera i cinquant’anni nel campo degli studi e della didattica in astrofisica. Nel 1969 l’allora università di Lecce si dotò di una facoltà di Scienze; nel 1973 cominciarono le attività del laboratorio di astrofisica e l’attivazione di un curriculum astrofisico per la laurea in Fisica; nel 1993 l’attività legata allo spazio con la partecipazione allo sviluppo della missione interplanetaria Mars94.