ROMA – “Il primo che parla lo ammazzo!”. Che Zlatan Ibrahimovic abbia un carattere focoso non è una novità e un’ulteriore conferma arriva dal racconto di Joao

“Ho 300 milioni sul conto, se non avete voglia ditelo”

“Passiamo in vantaggio, loro ribaltano il risultato, negli ultimi minuti facciamo 2-2, ma gli avversari rispondono e vincono 3-2 – racconta Joao Pedro -. A fine partita, nello spogliatoio, Zlatan ci ha fatto un incredibile rimprovero, ma allo stesso tempo è stato divertente. Si rivolse a noi e disse qualcosa del genere: ‘Ragazzi, se avete intenzione di stare qui per una passeggiata sulla spiaggia o per andare a Hollywood, basta dirlo! Ho 300 milioni sul mio conto e un’isola. Il primo che mi dice qualcosa, lo ammazzo!’.

“Il mio compleanno è ogni giorno”

“Ibra è di un altro livello e ha una personalità molto forte – prosegue il portoghese – C’è un’altra storia che è successa il giorno del mio compleanno. A quel tempo stavamo facendo una partita 11 contro 11 e ci hanno chiesto: di chi è la palla? Il nostro assistente ha detto: ‘La palla appartiene a Joao perché oggi festeggia il suo compleanno’. Ibrahimovic allora si girò verso di lui e replicò: ‘Il mio compleanno è ogni giorno. Passami la palla!’. E così cominciò a giocare”.







