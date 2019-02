Ieri sera è andata in onda la seconda (ed al momento ultima) puntata domenicale de L’Isola dei Famosi che ha visto l’eliminazione di Grecia Colmenares e l’elezione del leader Marco Maddaloni.

Purtroppo – e lo dico veramente a malincuore – ma è stata una delle puntate più noiose di questa edizione salvata solo da Soleil Sorge che ha fisicamente palpato le parti intime di tutti i naufraghi durante una prova ricompensa.

Le due opinioniste, dopo che io l’ho suggerito qualche articolo fa, sono state finalmente posizionate l’una accanto all’altra ma – al di là delle previsioni della partenza – sono abbastanza mosce e costrette a commentare per dieci minuti uno striptease di Yuri come unica cosa interessante successa durante la settimana.

Se questa edizione è uno sbadiglio continuo infatti non è colpa della conduttrice che ha accantonato il volemose bene a tutti i costi ed ha tirato fuori le unghie e neanche degli autori, che fra macchina del riso ed innesti friccicarelli (come Bettarini, Jeremias e Soleil) stanno facendo di tutto per rianimarne le sorti, bensì dei naufraghi stessi che sono mosci ed all’apparenza privi di personalità.

Iniziamo a parlare di Yuoma, talmente trasparente alle dinamiche di gioco che pure il suo ritiro è passato inosservato, passando per Aaron che ricordo solo quando Alvin lo chiama a fare la sua nomination, fino alle figlie di Sinisa che non sono né esuberanti come le Donatella né odiose come le gemelle De Vivo, ma sono semplicemente due figlie di un famoso calciatore finite là senza un perché. Sottotono anche Ghezzal che vuole già tornare a casa, così come Giorgia, la ‘non famosa’ che ha vinto Saranno Isolani. Assente anche la quota “risate” capitanata lo scorso anno da Francesca Cipriani e quest’anno affidato (con scarso successo) a Sarah Altobello.

Al momento l’unica che può salvare le sorti del programma è proprio Soleil Sorge entrata in gioco con una cotta per Stefano Bettarini.

Occhi puntati anche su Jeremias Rodriguez, che ricordo essere un diesel: al Grande Fratello Vip ha iniziato a sbroccare contro gli altri concorrenti dopo un paio di settimane.

Soleil, siamo tutti con te.



Soleil con la scusa della prova ha palpato il pacco a tutti ABBIAMO LA NOSTRA VINCITRICE ISOLA 2019 #Isola — BITCHYF.IT (@BITCHYFit) 10 febbraio 2019